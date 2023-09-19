«Бавария» — «МЮ». Гарри Кейн подорвёт доверие к Эрику тен Хагу

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.56. Успех манкунианцев оценивается в 6.05. На ничью дают коэффициент 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» (20.09.2023)

Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» начнётся 20 сентября на стадионе «Альянц-Арена» в 22:00 мск. Томас Тухель дисквалифицирован и будет наблюдать за развитием событий с трибуны. Как пройдёт матч без тренера для «красных»?

Мюнхенцы на старте сезона нестабильны. Они начали с поражения от «Лейпцига» в Суперкубке Германии со счётом 0:3. Болельщики недоумевали после финального свистка арбитра — где же обещанный Томасом Тухелем результат?

Но стоило появиться в распоряжении главного тренера «Баварии» настоящему центрфорварду в лице Гарри Кейна, как дела пошли на лад. Лидер сборной Англии принялся исправно забивать — в его активе уже четыре мяча и ассист.

В Бундеслиге «Бавария» выиграла три матча, но в минувшем туре неожиданно упустила победу над «Байером». Команда вела со счётом 2:1 после голов Кейна и Горецки. «Львы» сравняли цифры на табло благодаря пенальти на 90+4-й минуте.

Схожие чувства испытывает наставник «МЮ» Эрик тен Хаг. После поражения от «Арсенала» в 4-м туре АПЛ его команда проиграла на «Олд Траффорд» дерзкому «Брайтону» (1:3). «Красные дьяволы» находятся под жёстким давлением.

Оборона «МЮ» действует с грубыми ошибками. Не добавляет линии защиты уверенности и голкипер Онана, который перешёл из «Интера». Камерунец пока не адаптировался к АПЛ. В пяти матчах чемпионата Англии «красные дьяволы» пропустили 10 мячей, а забили всего шесть!

Встречи «Баварии» и «МЮ» носят принципиальный характер. Дело в том, что в финале ЛЧ сезона-1998/1999 англичане выиграли 2:1, хотя за несколько минут до конца матча в счёте вели мюнхенцы. В ту пору блистали Дэвид Бекхэм, Рой Кин и Оливер Кан.

«Бавария» нестабильна, но у «МЮ» дела ещё хуже. Тем не менее у Тухеля более организованная команда, а наличие в линии нападения мотивированного Кейна поможет победить с преимуществом минимум в два мяча. Весьма вероятно, что сыграет ставка на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 2.29.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 2023 года

Складывается впечатление, что Эрик тен Хаг потерял нити управления командой. Он постоянно проводит ротацию, стараясь найти оптимальное сочетание футболистов на поле. В отличие от него, Тухель придерживается заранее выбранного курса и не дёргает игроков без веской причины. Мюнхенцы более сыграны и тактически обучены, чего нельзя сказать о сопернике. Вот и поставим на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 2.29.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.29.