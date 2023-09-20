«Дамак» — «Аль-Хиляль». Малком спасёт Неймара от критиков

21 сентября состоится матч 7-го тура Про-Лиги «Дамак» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Шансы «Дамака» оценили в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дамак» — «Аль-Хиляль» 21 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Дамак» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.95. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.01. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Дамак» — «Аль-Хиляль» (21.09.2023)

Футбольные болельщики уже запомнили названия всех топовых клубов Саудовской Аравии. Ещё бы, ведь за них выступают звёздные и даже легендарные спортсмены. Тем временем сезон Про-Лиги постепенно набирает обороты. 21 сентября 2023 года на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» «Дамак» будет принимать «Аль-Хиляль». Начало встречи – не ранее 18:00 мск.

«Рыцари Юга» не так узнаваемы, как их соперник. В нынешнем сезоне у команды не заладилось, и она располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Всего «Дамаку» удалось набрать три очка, проиграв три встречи и столько же закончив вничью. Интересно, что у клуба ещё не худшая разница голов – 8:13. Он хотя бы забивает.

А ведь тренер у «рыцарей Юга» очень опытный. Космин Контра работал в «Хетафе», со сборной Румынии, а во главе «Петролул» даже выигрывал кубок страны. Клуб не стал сорить деньгами в межсезонье, но нескольких игроков атаки всё-таки подписал. Ассан Сесай перешёл из «Лечче» и уже успел проявить себя. Гамбиец в пяти встречах забил три мяча и отдал один ассист. Также неплохой результат показывает Жорж-Кевин Н`Куду, обладающий богатым опытом. Полузащитник успел поиграть за «Тоттенхэм», «Нант», «Марсель» и «Бешикташ». Он быстро вписался в новую команду и уже забил два гола, сделав одну результативную передачу.

В трёх последних встречах подопечные Космина Контры пропускают не меньше двух голов. Однако нельзя не заметить, что в пяти из шести туров они забивали. Недавно «Дамак» проиграл «Аль-Вахде» со счётом 2:4. До этого он уступил «Аль-Иттифаку» — 1:3. Радует только беспроигрышная серия длиной в три встречи, но все они завершились вничью.

«Аль-Хиляль» — полная противоположность. Команда за лето усилилась звёздными и качественными футболистами, среди которых в атаке особняком выделяются Малком, Неймар и Митрович. После шести матчей подопечные Жорже Жезуша закрепились на первой строчке. Они не проиграли ни одной встречи в текущем сезоне, победив в пяти из них. Кроме того, клуб является самым результативным, ведь забил уже 20 голов.

За это время в Про-Лиге Малком записал на свой счёт пять мячей и два ассиста, а Митрович отметился пятью голами и одной результативной передачей. Совсем недавно присоединился к команде Неймар, который некоторое время залечивал травму, затем принял участие в матчах сборной и наконец вышел на поле в футболке «Аль-Хиляля».

Экс-футболист «ПСЖ» появился на 64-й минуте и отдал отличную передачу на Малкома, который забил гол. Казалось, с такой потрясающей бразильской связкой, да ещё и с Митровичем, можно горы свернуть, но не тут-то было. В последней встрече Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» сыграл вничью с узбекским «Навбахором» — 1:1. Причём по ходу матча «лидеры» проигрывали и смогли сравнять счёт лишь на 10-й добавленной минуте к основному времени.

Видимо, Неймар даже проигрывать достойно не умеет, очень некрасиво поступив в одном из эпизодов. Бразилец намеренно толкнул футболиста «Навбахора», а когда тот упал, с размаху пнул в него мячом. После такого конфуза многие стали поговаривать о том, что «Аль-Хиляль» потратил деньги на ветер.

Могли иметь место быть некоторая расслабленность и недооценка соперника. В Про-Лиге у «лидеров» всё идёт потрясающе. В последних двух встречах они обыграли «Аль-Иттихад» (4:3), а также победили с крупным счётом «Эр-Рияд» — 6:1. Поэтому мы считаем, что никаких проблем у подопечных Жезуша с «Дамаком», который не выиграл ни одной из шести встреч, не будет. Критики радуются неудаче Малкома и Неймара, но они готовы заставить их молчать. Ставка на победу гостей с форой (-2.5) за 2.20 выглядит вполне оправданной.

Прогноз и ставки на матч «Дамак» — «Аль-Хиляль» 21 сентября 2023 года

Уровень этих соперников сильно отличается. «Дамак» идёт с безвыигрышной серией в Про-Лиге длиной в шесть матчей. В этот момент «Аль-Хиляль» ещё не знает поражений в этом сезоне. К тому же у хозяев нет таких футболистов, как у гостей. Малком и Неймар не смогли обыграть «Навбахор», за что получили волну негатива и критики. Всю эту злость нужно куда-то девать, поэтому «Дамаку» не позавидуешь. Ставим на победу «лидеров» с форой (-2.5) за 2.20.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.20.