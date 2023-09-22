«Бавария» — «Бохум». Ещё один сумасшедший матч Томаса Тухеля

Семь голов в игре с «МЮ» — это было невероятно. Мюнхенцы готовы продолжить в том же духе.

23 сентября состоится матч 5-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Бохум». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.11. Шансы «несгибаемых» оценили в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Бохум» 23 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Бавария» — «Бохум» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.20. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Бохум» (23.09.2023)

Завершились матчи 1-го тура еврокубков, а значит, пришло время вернуться на внутренние арены. 23 сентября 2023 года во встрече 5-го тура Бундеслиги «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» будет принимать «Бохум». Начало игры запланировано на 16:30. Чем смогут удивить гости?

Мюнхенцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая «Байеру» только по дополнительным показателям. За это время подопечные Томаса Тухеля забили 11 мячей, а пропустили четыре. Во всех четырёх встречах чемпионата Германии «красные» не проигрывали, одержав три победы.

Гарри Кейн идеально вписался в схему «Баварии». В текущем сезоне в Бундеслиге он уже забил четыре мяча и отдал один ассист. Старается не отставать Лерой Зане, который записал на свой счёт три гола.

Команда разочаровала, потерпев поражение в игре за Суперкубок Германии от «Лейпцига» (0:3) в самом начале сезона. Эта неудача породила слухи о том, что в клубе дела плохи. Прекратить их сумел Томас Тухель, выиграв сразу три матча Бундеслиги подряд. Затем «красные» сыграли вничью с «Байером», упустив победу на последних минутах. Также великолепную игру продемонстрировали мюнхенцы в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Бавария» выиграла у «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3. До 88-й минуты клуб побеждал – 3:1, но затем немного посыпался, пропустив два гола, но, к счастью, забил ещё один. Гарри Кейн отметился мячом и результативной передачей. Ответственность за поражение «МЮ» взял на себя голкипер – Онана.

Зато в составе «красных» царит приятная атмосфера. После игры с «красными дьяволами» Гарри высказался, что концовка была сумасшедшей, его команда диктовала темп матча. Мюллер одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов, став третьим футболистом, кому это удавалось сделать.

«Бохум» далеко не так хорош – он занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая команды из зоны вылета на два очка. Всего за четыре встречи команда набрала три очка, трижды сыграв вничью. Нынешний сезон «несгибаемые» начали с крупного поражения от «Штутгарта» (0:5), а затем сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1), «Аугсбургом» (2:2) и «Айнтрахтом» (1:1).

Интересно, что, несмотря на слабые результаты, «Бохум» не выглядит мальчиком для битья. Во время встречи с дортмундцами команда даже чаще атаковала и нанесла в два раза больше ударов в створ ворот. Похожий сценарий был и в двух других встречах, закончившихся вничью. В последней игре с франкфуртцами «несгибаемые» нанесли 10 ударов в створ ворот, но забили лишь один мяч.

Учитывая выбор «Бохума» в пользу атаки, его неплохие комбинации и большое количество удачных попыток выхода на ударные позиции, стоит присмотреться к ставке на обмен голами. «Бавария» в великолепной форме, но она выйдет на поле после тяжёлой игры с «МЮ». Не будем исключать даже небольшую ротацию. Поэтому ставка на ОЗ + ТБ 3.5 мяча за 2.50 выглядит подходящим вариантом.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Бохум» 23 сентября 2023 года

Остановить «Баварию» на таком ходу способны единицы, и «Бохум» явно не из их числа, но он и не из робкого десятка. Команда показывает отличный атакующий футбол, нанося большое количество ударов в створ и чаще создавая опасные моменты у ворот соперника. Мюнхенцы выйдут на поле либо уставшими после игры в Лиге чемпионов с «МЮ» (4:3), либо Тухель проведёт небольшую ротацию. Учитывая всё это, предполагаем, что сыграет ставка «обе забьют» и тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.50.