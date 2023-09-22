«Балтика» — «Ахмат». Ромащенко мотивирует лучше Игнашевича

23 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат» 23 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» (23.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 23 сентября состоятся три встречи 9-го тура. В одной из них на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде «Балтика» примет «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В первенстве команды в последний раз сталкивались в далёком 2007 году.

В восьми матчах в чемпионате России «Балтика» победила только «Факел» (2:1). Также она сыграла вничью с «Ростовом» (2:2). Во встрече с жёлто-синими команда чудом избежала поражения. К 85-й минуте соперник вёл со счётом 2:0. Повезло, что ростовчане потеряли уверенность и буквально подарили калининградцам очки.

Подопечные Сергея Игнашевича расположились на последнем месте в турнирной таблице. Нейтральным болельщикам за них должно быть обидно. «Балтика» входит в топ-5 по ожидаемым голам. Она демонстрируют приятный глазу командный комбинационный футбол, создаёт очень много моментов, но ввиду плохой реализации постоянно проигрывает.

На порядок лучше дела у калининградцев идут в Кубке России. Они возглавляют группу. В четырёх матчах «Балтика» обыграла «Крылья Советов» (3:2), как раз «Ахмат» (2:0) и «Зенит» (1:0). Уступила она только самарцам (1:2). Вину за поражение в последней игре взял на себя Игнашевич.

Бывший легендарный защитник ЦСКА извинился перед болельщиками за игру команды и проигрыш. Наставник сказал, что это целиком его ответственность. Игнашевич признал, что неверно выбрал состав на матч и выпустил некоторых игроков не на своих позициях. Плюс общее состояние у команды было не из лучших.

Кроме того, Игнашевич поблагодарил болельщиков за поддержку в трудную минуту. Он отметил, что их поддержка может стать решающим фактором в таких сложных играх. По словам наставника, калининградцы должны показать себя во всей красе в матче с «Ахматом», так как другого выхода нет. Поможет ли его мотивирующая речь отнять очки у грозненцев?

«Ахмат» крайне неудачно начал новый сезон. Он проиграл пять из шести первых матчей в новом сезоне, что привело к смене главного тренера. Назначение на должность бывшего помощника Станислава Черчесова — Мирослава Ромащенко — сильно воодушевило команду.

В последних четырёх матчах в чемпионате России грозненцы не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли со «Спартаком» (0:0) и лидирующим «Краснодаром» (1:1). Местами «зелёные» смотрелись даже лучше соперников. Победили они «Оренбург» (4:0) и «Урал» (1:0).

Также «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (3:1) и обидно уступил «Зениту» (3:3, 2:4 пен.) в Кубке России. Несмотря на поражение, Ромащенко остался доволен игрой своих подопечных. Его порадовало, что команда сумела вернуться в игру во втором тайме, а также услышала тренерский штаб.

Ещё наставник остался доволен тем, что грозненцы много контролировали мяч. Белорусский специалист проделал уже очень много работы. Он вытащил команду из чёрной полосы и поставил весьма качественную атакующую игру. Осталось только довести до ума психологию. Матч с «Зенитом» показал, что ей нужно уделить особое внимание.

Так или иначе, «Ахмат» выглядит фаворитом грядущего матча. Как бы здорово ни играли калининградцы, их игра пока что не приносит результатов. У грозненцев при Ромащенко улучшился не только футбол, но и положение в турнирной таблице РПЛ. Они располагаются уже на 10-й строчке.

Поставить на победу «Ахмата» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10.

У «зелёных» лучше состав, результаты и самое главное — реализация моментов. В недавней очной встрече в Кубке России они проиграли, но то было ещё при Сергее Ташуеве. Сейчас это абсолютно другая, голодная до побед, команда.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат» 23 сентября 2023 года

Полагаем, мотивация от Игнашевича зарядит футболистов «Балтики» дополнительной энергией. Также поддержка домашних трибун должна помочь навязать борьбу «Ахмату». Вероятнее всего, матч получится упорным и насыщенным событиями. Но всё равно в победу грозненцев верится больше. В Кубке России у калининградцев всё в порядке, однако в РПЛ у соперников совсем другой настрой. Назначение Ромащенко очень благотворно повлияло на «зелёных». Поражение в игре с «Зенитом» вряд ли выбьет их из колеи.

Ставка: победа «Ахмата» за коэффициент 3.10.