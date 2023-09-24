В Лондоне и Мадриде сегодня будет жарко, а Хвиче пора бы прервать свою безголевую серию.

Экспресс на футбол с коэффициентом 9.54: два дерби в один день и рывок Кварацхелии

Продолжаем следить за футболом, и в воскресенье, 24 сентября, нас ожидает немало интересных событий, в том числе сразу два дерби — лондонское и мадридское. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.54 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Обе команды набрали в этом сезоне по 13 очков из 15 возможных, причём «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» в таблице по разнице забитых и пропущенных мячей. Смогут ли «канониры» продлить свой беспроигрышный старт сезона? Или «шпоры» испортят праздник на «Эмирейтс»? Пришло время взглянуть на команды поближе.

«Арсенал» подходит к воскресному матчу после уверенной победы над ПСВ в Лиге чемпионов со счётом 4:0. Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор отметились голами, что подчёркивает атакующую мощь «Арсенала». В Премьер-лиге «канониры» уже обыграли «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также сыграли вничью с «Фулхэмом».

Что касается «Тоттенхэма», то в последнем матче он вырвал победу у «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. «Шпоры» не только владели мячом 71%, но и нанесли 28 ударов по воротам, при семи в створ. В результате подопечные Постекоглу выйдут на воскресный матч с четырёхматчевой победной серией в АПЛ, обыграв «МЮ», «Борнмут» и «Бёрнли», а затем победив «Шеффилд». Стоит также отметить, что «шпоры» забивали более 1.5 мяча в каждом из пяти матчей чемпионата в этом сезоне.

Учитывая, что в шести из восьми последних встреч в АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» было забито более 2.5 мяча, предстоящее дерби, скорее всего, будет результативным. Предлагаем поставить на тотал больше и обе забьют за 1.87.

Прогноз на матч «Болонья» — «Наполи»

В минувший понедельник «Болонья» сыграла в безголевую ничью с «Вероной». До этого команда Тьяго Мотты одержала первую победу в сезоне, обыграв «Кальяри» со счётом 2:1. «Борзые» занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав пять очков в четырёх турах. А вот «Наполи» удачно стартовал в Лиге чемпионов, одержав в среду победу над «Брагой» со счётом 2:1. Теперь подопечные Руди Гарсии возвращаются в Серию А, в которой они не могли выиграть в последних двух встречах.

Воодушевлённый победой над «Брагой» в ЛЧ «Наполи» будет надеяться на то, что ему удастся остановить свой спад в Серии А. В этом матче «партенопейцы» могут рассчитывать на победу и выглядят лучше. Опять же, пора начать забивать Хвиче, который продлевает свою безголевую серию в каждой встрече. Ставим на победу «Наполи» за 2.00.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал»

«Атлетико» выйдет на матч после ничьей с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов. Казалось, что «матрасники» возьмут три очка, но в добавленное время голкипер «Лацио» ударом головой сравнял счёт. Ничья с римлянами означает, что подопечные Симеоне не могут победить в двух последних матчах во всех соревнованиях, ведь до этого в Ла Лиге они разгромно уступили «Валенсии» (0:3). В этом сезоне «индейцы» выиграли только две из пяти встреч, причём обыграны были «Гранада» и «Райо Вальекано».

«Реал» совершил короткое путешествие в Германию, обыграв в 1-м туре Лиги чемпионов «Унион » со счётом 1:0. Это была не лучшая игра со стороны клуба, и для победы над дебютантами ЛЧ им потребовался гол в добавленное время. Победа над берлинцами означает, что «сливочные» выиграли все шесть встреч во всех соревнованиях в этом сезоне.

Это фантастический матч, завершающий выходные в Ла Лиге, и «Атлетико» будет стремиться максимально усложнить задачу «Реала». Однако «матрасники» в последнее время не очень удачно играют в мадридском дерби, и, учитывая отсутствие многих ключевых футболистов, именно «сливочные» могут одержать победу за 2.55.

Экспресс на 24 сентября

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм» за 1.87.

Ставка 2: победа «Наполи» над «Болоньей» за 2.00.

Ставка 3: победа «Реала» над «Атлетико» за 2.55.

Общий коэффициент: 1.87 Х 2.00 Х 2.55 = 9.54.