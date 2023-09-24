«Омония» — «Арис». Александр Кокорин выразит благодарность

Клуб из Лимасола до последнего ждал возвращения россиянина. Самое время показать, что не напрасно.

25 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Кипра «Омония» — «Арис». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ариса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Омонии» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» 25 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Омония» — «Арис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» (25.09.2023)

Позади матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. 25 сентября состоится матч, который закроет программу 5-го тура чемпионата Кипра. В городе Никосия померяются силами местная «Омония» и «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В начале сезона команды сталкивались в Суперкубке Кипра. Тогда победу со счётом 2:0 одержал «Арис». С тех пор прошло немало времени. Как изменился расклад сил и удастся ли «Омонии» взять реванш у действующего чемпиона страны? Давайте попробуем ответить на этот вопрос.

В четырёх матчах в чемпионате Кипра «Омония» победила «Неа Саламину» (4:0) и АПОЭЛ (2:1), а также сыграла вничью с «Кармиотиссой» (3:3) и АЕЛом (0:0). Таким образом, она расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от идущего на первом месте «Анортосиса» составляет три очка.

На международной арене команде из Никосии преуспеть не удалось. Она вылетела из Лиги конференций, уступив в третьем квалификационном раунде «Мидтьюлланну». В первом матче на домашнем стадионе «Омония» выиграла со счётом 1:0. Но в ответном потерпела разгромное поражение — 1:5.

Встреча наверняка закончилась бы иначе, не получи на 25-й минуте красную карточку полузащитник «Омонии» Янис Кусулос. Интересно, что в последних пяти матчах во всех официальных турнирах команда из Никосии получила аж четыре удаления. С дисциплиной у неё имеются серьёзные проблемы.

Для «Ариса» это очень хорошая новость. «Омония», во-первых, подойдёт к встрече без некоторых ведущих игроков. Во-вторых, с меньшим запасом энергии. Ведь постоянная игра в меньшинстве нехило изматывает команду. Неужели чемпион выиграет и в этот раз?

На международной арене дела у «Ариса» идут не очень. Он вылетел из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде «Ракуву» (1:2 и 0:1). В трёх матчах группового этапа Лиги Европы подопечные Алексея Шпилевского победили только «Слован» из Братиславы (6:2). Также они уступили «Словану» (1:2) и «Спарте» из Праги (2:3).

Впрочем, есть у «лёгкой бригады» и положительные новости. Во встрече со «Спартой» отметился голом Александр Кокорин. Забитый мяч стал для него первым с 2018 года в еврокубковых турнирах. Летние сборы россиянин провёл в составе «Фиорентины», но ввиду отсутствия игровой практики совсем недавно вернулся в команду из Лимасола.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Он принял участие в 27 матчах, в которых отметился 13 забитыми мячами. Россиянин стал лучшим бомбардиром «лёгкой бригады» и был признан лучшим игроком кипрского первенства сезона-2022/2023. В частности благодаря его стараниям команда стала чемпионом.

Агент Александра Тимофей Бердышев поблагодарил «Арис» за то, что клуб до последнего ждал возвращения футболиста. Теперь самое время Кокорину выразить благодарность команде из Лимасола и помочь обыграть принципиального соперника. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

Все четыре последние очные встречи, несмотря на то что две из них проходили в Никосии, закончились именно так. Это говорит о том, что «лёгкая бригада» стала сильнее классом, чем «Омония». В первенстве она обыгрывает практически всех подряд.

«Арис» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра. В четырёх матчах он сыграл вничью только с «Пафосом» (1:1). Победили подопечные Шпилевского АЕК из Ларнаки (2:0), «Доксу» (2:1) и «АЕЗ Закакиу» (5:0). Думается, им удастся обыграть «Омонию» и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Кипра «Омония» — «Арис» 25 сентября 2023 года

«Омонию» нельзя назвать аутсайдером, но в последнее время у неё наблюдаются проблемы с дисциплиной. Из-за этого у клуба из Никосии хуже результаты, чем у «Ариса». Возвращение лучшего бомбардира наверняка придаст «лёгкой бригаде» дополнительную уверенность и заряд энергии. Россиянин уже радует результативностью. История четырёх последних очных встреч всецело на стороне подопечных Шпилевского. Думаем, победят они и в этот раз.

Ставка: победа «Ариса» за коэффициент 2.34.