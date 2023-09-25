«Спартак» – «Сочи». Матвей Мичков бросит вызов Николаю Голдобину

26 сентября состоится матч КХЛ «Спартак» – «Сочи». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Шансы сочинцев оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» – «Сочи» 26 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.38. Ставки на победу в матче сочинцев идут за 3.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи» (26.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

С каждым днём следить за матчами регулярного сезона КХЛ становится всё интереснее. 26 сентября 2023 года на арене «Мегаспорт» пройдёт матч между «Спартаком» и «Сочи». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Фаворит в этой встрече не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Красно-белые в турнирной таблице Запада опережают «леопардов» всего на одно очко, но они провели на один матч больше. «Гладиаторы» выиграли 6 из 10 матчей текущего сезона, забросив 37 шайб – больше остальных клубов своей конференции. Обусловлено это тем, что команду возглавил Алексей Жамнов – опытный тренер сборной России.

С его появлением дела у «Спартака» резко пошли в гору, а игра команды преобразилась. Старт регулярного сезона получил неплохим. Красно-белые выиграли четыре из шести встреч, но затем не справились с волнением и уступили в двух дерби подряд. Сначала «гладиаторы» потерпели поражение в овертайме от ЦСКА (2:3 ОТ), а затем проиграли «Динамо» (3:6).

Возможно, до такого уровня красно-белые ещё не дотягивают, но с остальными соперниками играют неплохо. В последних двух встречах «Спартак» побеждал. За этот короткий отрезок он разгромил «Барыс» (6:3), а также выиграл у «Трактора» (3:2 ОТ). Следует отметить, что «гладиаторы» забивали в каждом из 10 матчей минимум две шайбы. В последнем случае победная шайба была заброшена в большинстве Павлом Порядиным.

Он стал одним из лучших приобретений красно-белых этим летом. 27-летний хоккеист занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона, забросив пять шайб и отдав семь результативных передач. До этого он выступал в «Нефтехимике». Ещё один новичок «Спартака» возглавляет рейтинг лучших бомбардиров КХЛ – это Николай Голдобин. Он забил восемь голов и сделал семь ассистов.

«Сочи» провёл девять игр, в которых набрал 12 очков, выиграв шесть встреч. Сезон для южан начался ужасно – они проиграли три из четырёх матчей. Однако единственная победа на этом отрезке – над «Ак Барсом» (3:1), как будто намекнула на улучшение положения сочинцев. Команда сделала большой скачок и победила в пяти последних играх.

Причём обыгрывали «леопарды» далеко не аутсайдеров лиги. Они побеждали таких соперников, как «Локомотив» (5:0), «Северсталь» (5:4 ОТ и 5:3), «Сибирь» (4:2) и «Трактор» (4:3). Таким образом, в каждом из этих матчей сочинцы забивали не меньше четырёх голов – впечатляет!

Поспособствовало улучшению результатов и возвращение 18-летнего Мичкова. СКА решил не задействовать молодого проспекта в своей команде и отдал в аренду «Сочи». Уже в первом матче этого сезона за южан хоккеист отдал две результативные передачи. В последней игре с «Трактором» Матвей оформил дубль.

Сочинцы впервые с 2019 года одержали пять побед подряд – это должно их мотивировать. Дубль Мичкова тоже должен сыграть важную роль в результативности 18-летнего хоккеиста. Он будет прибавлять с каждой встречей. Дмитрий Кокарев рассказал, что столь удачное выступление стало возможным благодаря командной работе.

Команда у Алексея Жамнова тоже отличная, но «Сочи» набрал невероятный ход. Обороне красно-белых, которая стабильно пропускает минимум две шайбы в четырёх последних матчах, будет тяжело справляться с молодым Мичковым. Однако у красно-белых есть Голдобин и Порядин, входящие в тройку лучших бомбардиров. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» – «Сочи» 26 сентября 2023 года

Сочинцы в отличной форме, они выиграли в пяти последних встречах и готовы продлить эту серию. «Спартак» тоже выглядит неплохо, стабильно забрасывая минимум две шайбы на протяжении сезона. Впечатляет набор исполнителей красно-белых, ведь Голдобин и Порядин входят в тройку лучших бомбардиров. Однако и у «Сочи» есть свой козырь – это Матвей Мичков. Думаем, игра получится запоминающейся и яркой.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.