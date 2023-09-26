«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Гвардиола сможет выспаться

Хосеп в шутку рассказал, что не может заснуть, когда Холанд упускает моменты. Эрлинг наверняка услышал его слова.

27 сентября состоится матч третьего раунда Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение «горожанам»: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 2.45. Шансы «сорок» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» 27 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют «сороки», сыграет коэффициент 1.25. Гол «горожан» доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (27.09.2023)

Пришло время для матчей Кубка лиги, на которые некоторым английским клубам будет тяжело выделить время и ресурсы. В одном из матчей 27 сентября 2023 года на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Сороки» оставили только приятные впечатления своим выступлением в минувшем сезоне, но в этом пока только входят в ритм. Команда начала розыгрыш АПЛ с разгромной победы над «Астон Виллой», однако затем последовало три поражения кряду. Эдди Хау можно понять, ведь соперники были сложными, но ведь чёрно-белые сами подняли планку ожиданий.

Прервать серию неудач «Ньюкасл» смог, одержав победу над «Брентфордом» со счётом 1:0. Затем «сороки» провели свой первый за 20 лет матч в Лиге чемпионов. Команда сыграла с «Миланом» вничью 0:0, но на фоне соперника выглядела робкой. «Дьяволы» нанесли 25 ударов, из которых восемь пришлись в створ ворот. Чёрно-белые ответили им всего лишь одним ударом в каркас, при всего шести попытках.

Если бы не Ник Поуп, то игра могла завершиться поражением. В последнем же матче АПЛ подопечные Эдди Хау установили рекорд. Они с унизительным счётом 8:0 выиграли у «Шеффилд Юнайтед». Примечательно, что все восемь голов забили разные футболисты. До этого никому не удавалось подобное в истории АПЛ. Невероятно!

Сезон для «Манчестер Сити» начался с поражения в матче за Суперкубок Англии от «Арсенала», но затем дела пошли в гору. Небесно-голубые идут с выигрышной серией длиной в восемь встреч. Правда, в их числе есть победа над «Севильей» в игре за Суперкубок УЕФА, добытая только в серии 11-метровых ударов.

В АПЛ подопечные Гвардиолы выиграли все шесть матчей с общей разностью 16:3. Благодаря этому они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на два очка. Ровно половину из этих мячей забил Эрлинг Холанд – восемь. Норвежец в великолепной форме и попробует вновь помочь команде выиграть требл.

Недавно «Ман Сити» провёл встречу в Лиге чемпионов, победив «Црвену Звезду» со счётом 3:1. Альварес стал автором дубля, Эрлинг отдал результативную передачу, а Родри забил ещё один гол. В последнем матче небесно-голубые выиграли у «Ноттингем Форест» — 2:0. Родри получил прямую красную карточку, но, по словам тренера, уже извинился за своё поведение.

В недавнем интервью Гвардиола высказался о своём лучшем нападающем. Он пошутил, что не может спокойно спать, если Холанд не реализовывает моменты. Он также отметил, что Эрлинг уже мог забить 14 или 15 голов, если бы не упускал некоторые шансы. По словам Хосепа, он всегда понимает, когда команда играет хорошо, по моментам норвежца. Если их много, значит, всё в порядке.

На протяжении 10 матчей «Ман Сити» не проигрывает «Ньюкаслу», выиграв восемь из них. Нет предпосылок к тому, что эта серия прервётся. В последней встрече АПЛ «сороки» забили феноменальные восемь голов, но это говорит лишь о том, что к следующему матчу они могут быть истощены.

Это не первый случай, когда после результативной игры команды выходят на следующую встречу и не могут реализовать большое количество моментов. Подопечные Гвардиолы стабильнее и опытнее, они умеют грамотно распределять ресурсы на ЛЧ, АПЛ и кубки. Предлагаем ставку на победу «Ман Сити» за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» 27 сентября 2023 года

Из-за большой календарной нагрузки есть вероятность ротации состава на Кубок лиги, но вряд ли она имеет место быть в этой игре. «Ньюкасл» в следующем матче будет играть с «Бёрнли», а «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Лучше выложиться на максимум здесь, а затем в АПЛ сыграть в эконом-режиме, ведь соперники позволяют. В таком случае в победу небесно-голубых верится гораздо больше. Они стабильнее, обладают большим опытом и идут с выигрышной серией. «Сороки» забили в последней встрече восемь мячей, но это может их истощить. Давно знакомая практика. Предлагаем ставку на победу команды Гвардиолы.

Ставка: победа «Ман Сити» за 2.45.