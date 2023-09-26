«Ливерпуль» — «Лестер». Атака Юргена Клоппа пугает всех

Даже голкипер «красных» счастлив, что ему приходится сталкиваться с этим нападением только на тренировках.

27 сентября состоится матч третьего раунда Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.44. Успех «синих» оценивается в 6.45. На ничью дают коэффициент 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 27 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Ливерпуль» — «Лестер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» (27.09.2023)

Игра третьего раунда Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» начнётся 27 сентября на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. У наставника «красных» Юргена Клоппа есть повод для гордости — он стал первым тренером клуба, который выиграл 50 матчей в еврокубках! Поздравит ли его команда с этим достижением?

«Ливерпуль» мощно стартовал в сезоне и выиграл шесть последних встреч с учётом всех соревнований. Подопечные Клоппа победили «Борнмут» (3:1), «Ньюкасл» (2:1), «Астон Виллу» (3:0), «Вулверхэмптон» (3:1), ЛАСК (3:1) и «Вест Хэм» (3:1). Отметим, что каждый матч завершился с тоталом больше 2.5 мяча.

В отличной форме линия нападения «красных». Они забили в четырёх последних матчах ровно по три мяча. В этом большая заслуга Дарвина Нуньеса. Прогресс уругвайца высоко оценил Юрген Клопп. Тренер рассказал в интервью, что форвард прибавил в технике и стал ключевым исполнителем в схеме «Ливерпуля».

Продолжает проявлять себя как лидер Мохамед Салах. Египтянин забил три мяча и сделал четыре результативные передачи в АПЛ. Также на его счету гол в Лиге Европы! Тем не менее Клопп готовится к вероятному уходу нападающего. Инсайдеры сообщают, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэса.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. Напомним, что интерес к египтянину проявляет «Аль-Иттихад».

Есть преданный клубу футболист и в составе «Лестера». Речь, конечно же, идёт о Джейми Варди. 36-летний нападающий не сбавляет обороты. Он забил два мяча и записал в актив результативную передачу в Чемпионшипе.

Забил гол ветеран и в минувшем туре. «Лисы» победили на домашней арене «Бристоль Сити» со счётом 1:0, а Варди реализовал пенальти. «Синие» занимают первое место в таблице и претендуют на выход в АПЛ.

С учётом всех соревнований «Ливерпуль» выиграл шесть последних встреч, а «Лестер» — 9 из 10. Главные тренеры команд Юрген Клопп и Энцо Мареска предпочитают атакующие тактические схемы и располагают яркими исполнителями в линии нападения. Весьма вероятно, что в матче будет забито минимум четыре мяча за коэффициент 2.25.

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер недавно похвалил атаку команды. Он сказал, что порой линия нападения «красных» очень пугает, причём отметил глубину состава, которой располагает Юрген Клоппа. Также вратарь выразил радость, что сталкивается с этой атакой только на тренировках.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 27 сентября 2023 года

«Ливерпуль» и «Лестер» провели товарищеский матч перед стартом сезона. «Красные» выиграли со счётом 4:0, предоставив Мареске богатую пищу для размышлений. Наставник «лис» сделал правильные выводы из поражения, поскольку его подопечные идут на первом месте Чемпионшипа. В свою очередь, «красные» достигли полного взаимопонимания на поле и в каждой из последних четырёх встреч забили по три гола. Вот и поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.25.