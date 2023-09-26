«Наполи» — «Удинезе». Руди Гарсия ведёт себя по-хозяйски

Осимхен попытался поспорить с тренером, но уже на следующий день извинился. Даже капитан встал на сторону наставника.

27 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «партенопейцев» можно с коэффициентом 1.41. Успех «маленьких зебр» оценён в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» 27 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» (27.09.2023)

Сезон в самом разгаре. Матчи группового этапа еврокубков чередуются со встречами на внутренней арене. 27 сентября состоятся шесть игр 6-го тура Серии А. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет «Удинезе». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

В пяти играх в чемпионате Италии «Наполи» победил только «Фрозиноне» (3:1) и «Сассуоло» (2:0). Вничью он сыграл с «Дженоа» (2:2) и «Болоньей» (0:0). Уступили «партенопейцы» «Лацио» (1:2). Также они обыграли «Брагу» (2:1) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Относительно минувшего сезона показатели и игра команды из Неаполя стали хуже. Негативно отразился на ней уход Лучано Спаллетти. Вместе с бывшим главным тренером «Зенита» «Наполи» покинули чемпионская уверенность и слаженность. Некоторые лидеры моментально регрессировали.

Наиболее ощутим спад в игре Хвичи Кварацхелии. Первую половину минувшего сезона он провёл восхитительно. В 23 матчах грузин отметился 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Он сыграл далеко не последнюю роль в том, что «партенопейцы» стали обладателями скудетто и добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хвича даже был включён в список претендентов на «Золотой мяч». Однако уже под конец минувшего сезона он перестал радовать результативностью. С появлением известий об уходе Спаллетти спад Кварацхелии усилился. В пяти матчах в этом сезоне он отметился только одной голевой передачей.

Вместе с Хвичей сбавил лучший бомбардир команды Виктор Осимхен. В шести матчах он записал на свой счёт три забитых мяча и один ассист. Хорошо, если с такими данными неаполитанцы закончат сезон хотя бы в зоне еврокубковых турниров. Сейчас они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ко всему прочему Осимхен поругался с главным тренером Руди Гарсией. Произошло это после замены в матче 5-го тура с «Болоньей». Когда Виктор уходил с поля, он поспорил с наставником и задал ему вопрос — почему тот не перешёл на игру с двумя нападающими. Хорошо бы ещё узнать у него, почему «Наполи» выдал худший старт с сезона-2015/2016.

После появилась информация, что руководству не понравилось, что Виктор устроил перепалку с тренером. Теперь его могут наказать. Уже в раздевалке поговорил с Осимхеном капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. Судя по информации, это был жёсткий разговор. Затем, уже на базе, форвард клуба извинился перед всеми футболистами и тренером. Но осадок остался.

К счастью, в этот раз в соперники «Наполи» достался «Удинезе». В первой половине минувшего сезона он вселял настоящий страх в сердца грандов. «Маленькие зебры» побеждали всех без разбору и много забивали. Всю малину им испортили травмы ведущих игроков, в частности попадание Жерара Деулофеу в лазарет на длительный период времени.

Андреа Соттилю банально не хватило резервов для того, чтобы компенсировать потерю лидеров. В последних 11 турах сезона-2022/2023 его подопечные победили только вылетевших в Серию В «Кремонезе» и «Сампдорию», а также два раза сыграли вничью. По итогу они закончили сезон лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

Летом «Удинезе» покинули ведущий защитник Родриго Бекао, ранее выступавший за московский ЦСКА, и лучший бомбардир команды — Бету. Сами «маленькие зебры» толком не усилились. Они лишь взяли в аренду несколько игроков, а также подписали нападающего «Цинциннати» Бреннера, который ввиду травмы не сыграл ещё ни одного матча за новый клуб.

Новый сезон подопечные Соттиля начали, как и ожидалось, плохо. Они сыграли вничью с «Салернитаной» (1:1), «Фрозиноне» (0:0) и «Кальяри» (0:0). Уступили «Ювентусу» (0:3) и «Фиорентине» (0:2). Таким образом, команда из Удине расположилась в зоне вылета — на 18-й строчке.

Если бы не бывший защитник ЦСКА Яка Бийол, результаты были бы ещё хуже. К обороне «маленьких зебр» нет никаких претензий. В пяти матчах они пропустили только шесть мячей, что не так уж и много. Всё очень плохо в нападении. Сами забили за этот период времени только один гол. Причём записал его на свой счёт полузащитник Лазар Самарджич.

Поставить на то, что «Наполи» победит «Удинезе» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Хочется верить, что Хвича ещё обретёт себя и вернётся хотя бы на уровень, близкий к тому, который был в начале прошлого сезона. Предстоящий матч — неплохой шанс для него прервать безголевую серию, которая насчитывает уже 14 матчей в Серии А.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» 27 сентября 2023 года

«Наполи» заметно сбавил относительно минувшего сезона, но ещё ничего не потеряно. У «партенопейцев» отличный подбор игроков, а также имеется чемпионский опыт. На домашнем стадионе они наверняка обыграют пребывающий ещё с конца минувшего розыгрыша Серии А в чёрной полосе «Удинезе». «Маленьким зебрам» сильно портит жизнь большое количество важных кадровых потерь. В атаке попросту нет качественных игроков. Оттого и результативность ужасная.

Ставка: «Наполи» победит и не пропустит за 2.37.