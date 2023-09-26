Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.9: Сергей Фёдоров начал играть всерьёз

А у Ларионова и Билялетдинова всё идёт по плану.

26 сентября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь»

Последние игры ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ были неоднозначными — из пяти московская команда выиграла лишь два. «Северсталь» показывает схожие результаты.

Что касается коэффициентов на предстоящий матч, то букмекеры прогнозируют победу ЦСКА, что логично, учитывая предыдущие очные встречи. Однако стоит учесть, что хоккей — игра непредсказуемая, и в ней всегда есть место сюрпризу.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Армейцы испытывают определенные трудности. Но, несмотря на это, продолжают набирать обороты. «Северсталь» же, хоть и показывает неплохие результаты, всë-таки уступает своему сопернику в классе исполнителей.

Подводя итог, можно сделать прогноз, что матч закончится в пользу команды Сергея Фёдорова. Коэффициент 1.72.

Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Торпедо»

Матч КХЛ между командами «Витязь» и «Торпедо» обещает быть крайне интересным. Подмосковная команда не показывала хороших результатов в последних встречах, проиграв большинство из них. С другой стороны, «Торпедо» показывает неплохие результаты.

Более того, история последних встреч «Витязя» и «Торпедо» говорит в пользу последних — нижегородцы выиграли большинство матчей. Так, в последний раз соперники встречались 20 сентября 2023 года, и команда Игоря Ларионова победила со счетом 3:1.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Хотя не стоит забывать, что хоккей — игра непредсказуемая, и «Витязь» вполне может показать неплохую игру. Однако, исходя из предыдущих встреч и текущей формы команд, предполагаем, что победа в предстоящем матче достанется «Торпедо». Коэффициент 1.95.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Ак Барс»

В последних пяти матчах «Динамо» одержало победу только один раз, тогда как «Ак Барс» показал себя намного лучше, четырежды выиграв на том же отрезке.

Последнее очное противостояние произошло 12 сентября, и тогда «Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме. Однако в общем минчане выглядят не так плохо, выиграв трижды в последних пяти встречах.

Что касается коэффициентов букмекеров, то большинство из них ставит на победу «Ак Барса». Учитывая текущую форму команд и их последние достижения, есть все основания полагать, что казанцы имеют больше шансов на победу, а матч будет интересным и насыщенным.

«Динамо», несмотря на последние поражения, способно удивить и показать хороший хоккей. Однако казанцы выглядят более уверенно и стабильно, и их последние результаты говорят в их пользу. Победа «Ак Барса» за 2.35.

Экспресс на матчи 26 сентября

Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Северсталью» за 1.72.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче с «Витязем» за 1.95.

Ставка 3: победа «Ак Барса» в матче с «Динамо» за 2.35.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.95 Х 2.35 = 7.9.