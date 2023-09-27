2DROTS — «Химки». Блогерам не дотянуться до уровня Талалаева

28 сентября состоится матч 1/32 финала Кубка России 2DROTS — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех 2DROTS оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 2DROTS — «Химки» 28 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч 2DROTS — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Химки» (28.09.2023)

Благодаря блогерским командам из Медиалиги – 2DROTS и «Амкалу» – Кубок России обрёл повышенное внимание на начальных стадиях. «Амкал» уже покинул турнир, уступив в 1/128 финала «Текстильщику». А вот «самураи» 28 сентября встретятся в 1/32 финала с «Химками». Матч состоится на стадионе «Москвич» в Москве.

Для 2DROTS тот факт, что удалось добраться до данной стадии, — уже огромное достижение. Они впервые сыграют в официальном матче с клубом из Первой лиги. Нехилое повышение уровня. Блогеры сверхмотивированы, но достаточно ли будет этого воодушевления для того, чтобы обыграть «Химки»? В целом шансы есть.

Весной «самураям» удалось победить в товарищеском матче ЦСКА. Понятно, что армейцы играли полуосновным составом, плюс у них от слова совсем не наблюдалось мотивации. Победа помогла футболистам 2DROTS достичь индивидуального прогресса, а также обрести дополнительную уверенность в своих силах. Впереди их ждёт новый опыт.

На предыдущих стадиях текущего розыгрыша Кубка России блогеры победили «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). В играх с «Сахалином» и кировским «Динамо» у них не возникло серьёзных проблем. Но вот «Мурому», несмотря на бешеный настрой, они вполне могли проиграть.

Мандраж от того, что в прошлом сезоне 2DROTS вылетели на стадии 1/128 финала, сказался на команде. Уже в самом начале матча голкипер «самураев» Дмитрий Сычёв чуть не «привёз» гол в свои ворота. Очень повезло, что «Муром» не воспользовался подарком.

Затем в концовке второго тайма «Муром» придавил блогеров к своим воротам. Он вполне мог сравнять счёт и даже выйти вперёд. Встряска от Дмитрия Кузнецова не сильно помогла. На 60-й минуте 2DROTS чудом не пропустили. Тут Сычёв уже выступил в качестве героя. Он лёжа выбил мяч с линии ворот.

Ошибок оборонительного характера у «самураев» было очень много, и если «Муром» их простил ввиду плохого завершения, то с «Химками» наверняка будет совсем другая история. На данный момент красно-чёрные располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от идущего на четвёртой строчке «Акрона» составляет всего одно очко.

Начали сезон химчане не лучшим образом. В стартовых двух турах Первой лиги они уступили «Тюмени» (1:3) и «Торпедо» (1:2). Зато после этого подопечные Андрея Талалаева набрали очень хороший ход. В последних девяти встречах они проиграли только «Соколу» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (1:3). В обоих случаях на выезде.

Также красно-чёрные сыграли вничью с «Волгарем» (0:0) и «Кубанью» (1:1). Победили они «Нефтехимик» (1:0), «Шинник» (2:1), «Родину» (2:0), тульский «Арсенал» (2:0) и «Ленинградец» (2:1). Талалаев делом ответил Владимиру Быстрову на нападки в свой адрес. Бывший футболист сборной России, а ныне телеэксперт, назвал тренера плаксой из-за того, что тот критиковал судей.

Опытный специалист спокойно отметил, что это лишь видение Быстрова, а он потихонечку работает, делая своё дело. Благодаря Талалаеву качество футбола и боевой дух футболистов «Химок» ощутимо улучшились. Не исключено, что по итогам этого сезона клуб вернётся в РПЛ через стыковые матчи или даже напрямую.

Талалаев с уважением относится к каждому сопернику и правильно настраивает команду на матчи. В преддверии грядущей встречи он назвал профессионалом главного тренера 2DROTS. Андрей вспомнил финал МКС, в котором «самураи» победили вдесятером. Он подчеркнул, что Дмитрий Кузнецов очень классно перестроил команду, когда она проигрывала.

Но в то же время Талалаев не переоценивает соперника. Он отметил, что в матче с блогерским клубом даст шанс получающим мало игрового времени футболистам. Данное решение кажется очень верным. За счёт него мотивации у химчан должно быть не меньше, чем у 2DROTS.

Поэтому предлагаем поставить на победу красно-чёрных за коэффициент 1.76. Скорее всего, встреча будет проходить на равных скоростях и получится близкой. Однако ввиду более высокого класса и профессиональных качеств в то, что химчане выиграют, верится больше.

Прогноз и ставки на матч Кубка России 2DROTS — «Химки» 28 сентября 2023 года

Исключать вероятность, что 2DROTS сотворят сенсацию, нельзя. Они неоднократно доказывали свою состоятельность в матчах с сильными соперниками. Однако, несмотря на это, команда остаётся любительской. Ей характерны простые ошибки, которые могут сильно повлиять на ход матча. Встреча с «Муромом» — прекрасный тому пример. У «Химок» выше класс. Плюс они на подъёме и постепенно прогрессируют под чутким руководством Талалаева.

Ставка: победа «Химок» за коэффициент 1.76.