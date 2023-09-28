«Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад». Бензема пропускает столько интересного

29 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Аль-Фейхи» оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад» 29 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 1.79.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад» (29.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 29 сентября состоится матч, который откроет программу 8-го тура. На стадионе «Эль-Маджмаа Спортс Сити» в городе Эль-Маджмаа «Аль-Фейха» примет «Аль-Иттихад». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Аль-Фейха» — один из немногих клубов чемпионата Саудовской Аравии, практически не изменившихся за лето. Он решил не тратить огромные деньги на приобретение известных футболистов. Кроме того, тренерский штаб во главе с 50-летним сербским специалистом Вуком Рашовичем тоже остался неприкосновенным.

Команда из города Эль-Маджмаа точечно и бюджетно усилила состав средними, но качественными игроками. Она приобрела полузащитника «Адана Демирспор» Генри Оньекуру и нападающего «Рейнджерс» Фэшна Сакалу. Также взяла в аренду у «Фиорентины» Абдельхамида Сабири, а у «Аль-Насра» Гислейна Конана.

Новый сезон «Аль-Фейха» начала неплохо. В семи матчах в Про-Лиге победила «Аль-Халидж» (3:1) и «Эр-Рияд» (3:1). Вничью подопечные Рашовича сыграли с «Аль-Хилялем» (1:1), «Аль-Хазмом» (0:0) и «Аль-Раедом» (0:0). Уступили «Абхе» (1:2) и «Аль-Шабабу» (0:1).

Впрочем, во встрече с «Аль-Хилялем» клуб из Эль-Маджмаа зацепился за очки не без удачи, ведь соперник доминировал, всецело владея инициативой. Только чудом «лидеры» не конвертировали преимущество в классе в итоговый результат. Грядущий соперник «Аль-Фейхи» мало в чём им уступает.

По итогам минувшего сезона «Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии. Летом он мощно усилил состав, заключив контракты с Каримом Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и Луисом Фелипе. Новобранцы освоились очень быстро. Особенно действующий обладатель «Золотого мяча».

В 10 матчах в составе команды из Джидды Бензема забил шесть мячей, а также отдал три результативные передачи. Однако француз получил травму. В последних трёх матчах во всех официальных турнирах он участия не принял. Также Карим пропустит и игру с «Аль-Фейхой», однако затем должен появиться на поле.

Удивительно, но отсутствие Бензема никак не отразилось на действующем чемпионе. В Про-Лиге он обыграл «Аль-Фатех» (2:1). В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК подопечные Нуну Эшпириту Санту разгромили АГМК (3:0). Также они победили «Аль-Холуд» (1:1, 10:9 пен.) в Кубке Короля.

Одним из главных героев матча с «Аль-Фатехом» стал Н'Голо Канте. Именно его дебютный гол за клуб из Джидды стал победным. Таким образом, «тигры» вернулись на первое место. В семи матчах они потерпели только одно поражение. Во всех остальных играх одержали победы.

Поставить на то, что «Аль-Иттихад» победит «Аль-Фейха» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. У «тигров» самая надёжная оборона в первенстве. В семи встречах в Про-Лиге они пропустили только пять мячей. Причём четыре из них в игре с «Аль-Хилялем» до того, как был приобретён Луис Фелипе.

«Аль-Фейха» забивает не так уж часто. В семи матчах — только восемь голов, причём практически все они пришлись на долю располагающихся в нижней части турнирной таблице команд. Так что несмотря на то что матч состоится в городе Эль-Маджмаа, победа «тигров» всухую видится наилучшим вариантом для ставки.

Интересно, что в недавнем интервью Бензема заявил, что чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Многие не согласятся с этим, но важно другое. Оно служит предпосылкой, что в скором будущем француз вернётся в состав клуба из Джидды. Ждём!

Прогноз и ставка на матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад» 29 сентября 2023 года

«Аль-Фейха» является довольно крепким середняком Про-Лиги. Иногда клубу из города Эль-Маджмаа удаётся доставлять проблемы лидерам, но зачастую он набирает очки во встречах с аутсайдерами. «Аль-Иттихад» прекрасно справляется даже без Карима Бензема. Суть в том, что «тигры» попросту превосходят многих соперников в классе. В грядущем матче у них не должно возникнуть проблем.

Ставка: «Аль-Иттихад» победит и не пропустит за 2.34.