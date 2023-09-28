«Аль-Таи» — «Аль-Наср». Криштиану Роналду безупречен

29 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Наср». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Аль-Таи» оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Наср» 29 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Таи» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 1.82.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Наср» (29.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 29 сентября состоятся четыре игры 8-го тура. В одной из них в городе Хаиль «Аль-Таи» примет «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Фаворит очевиден, но, может быть, у хозяев всё же найдётся, чем удивить Криштиану Роналду?

В семи матчах в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таи» победил только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы команды, причём с минимальным перевесом, — «Дамак» (1:0) и «Абху» (1:0). Также сыграл вничью с «Аль-Хазмом» (1:1). Уступил «Аль-Иттихаду» (0:2), «Аль-Вахде» (0:3), «Аль-Ахли» (0:2) и «Аль-Иттифаку» (3:4).

Последняя встреча наиболее важна и интересна. Подопечные Крешимира Режича по обыкновению много пропустили, но наконец-то сумели навязать борьбу обладающему бóльшими ресурсами сопернику. Команда Стивена Джеррарда, полная известных футболистов, забила победный гол лишь в самой концовке — на 90+3-й минуте.

И всё это при том, что «Аль-Таи» играл на выезде. Похоже, Режич нашёл способ доставлять проблемы обладающим более сильными составами командам. Он поменял схему, выстроив игру через хавбека Бернарда Менсу. Футболист начал получать больше свободного пространства, а также стал чаще участвовать в развитии атак.

В итоге в последних двух матчах Менса отметился сразу четырьмя забитыми мячами. Во встрече с «Аль-Иттифаком» он оформил хет-трик. Не исключено, что и в грядущем матче 28-летний полузащитник порадует результативностью. Поддержка домашних трибун должна ему в этом помочь.

Впрочем, этого всё-таки вряд ли будет достаточно для того, чтобы отнять очки у «Аль-Насра». Вначале сезона он выиграл Кубок арабских чемпионов, победив в финале «Аль-Хиляль». Потратив много сил для завоевания трофея, команда из Эр-Рияда потеряла очки в первых двух турах Про-Лиги. Она уступила «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2).

Однако «всемирный клуб» быстро пришёл в себя и начал обыгрывать всех подряд. В восьми последних матчах в различных турнирах «Аль-Наср» одержал победы и забил 32 мяча. Девять из них записал на свой счёт Криштиану Роналду.

После победы над «Аль-Ахли» (4:3) Роналду сказал, что продолжит играть до тех пор, пока ноги не скажут ему — хватит. В этом матче он отметился дублем. Нападающий продолжает доказывать, что на нём рано ставить крест. Несмотря на возраст, он в отменной физической форме и делает результат.

Отлично помогают Роналду Садио Мане и Андерсон Талиска. Сенегалец в семи матчах в чемпионате Саудовской Аравии отметился шестью голами и одной результативной передачей. Бразилец, в свою очередь, записал на свой счёт три забитых мяча и два голевых паса.

П2 + ТБ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Как мы уже отметили ранее, «Аль-Наср» очень много забивает. Даже без Криштиану Роналду в матче 1/16 финала Кубка Короля был разгромлен «Оход» (5:1).

Однако и сам «всемирный клуб» пропускает нередко, несмотря на усиление экс-защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом. В последних 10 встречах пропущено 11 мячей. Недавно Роналду пытался уговорить бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа присоединиться к своей команде, но испанец отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Прогноз и ставка на матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Наср» 29 сентября 2023 года

Благодаря смене тактической схемы результативность «Аль-Таи» заметно улучшилась. На домашнем стадионе он наверняка сумеет забить гол или два нередко пропускающему «Аль-Насру». Впрочем, «всемирный клуб» наверняка забьёт больше и выиграет. У него намного сильнее состав. В отменном тонусе находятся звёздные лидеры. В конце концов, восемь побед подряд говорят сами за себя. Всё идёт к тому, что будет ещё одна.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 3.5 мяча за 2.40.