«Динамо» – «Авангард». Никита Гусев и Джордан Уил полны энергии

29 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» – «Авангард». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Шансы омичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» – «Авангард» 29 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» – «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.73. Ставки на победу в матче омичей идут за 2.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» – «Авангард» (29.09.2023)

Большинство команд в этом регулярном сезоне КХЛ провели уже более 10 встреч. 29 сентября 2023 года московское «Динамо» будет принимать «Авангард» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Бело-голубые располагаются в тройке лидеров Западной конференции. Они набрали 16 очков в 11 встречах. Команда является одной из лучших по результативности в текущем сезоне – 37 заброшенных шайб, при этом 24 пропущенные.

Старт розыгрыша получился для «Динамо» смазанным – два поражения в трёх матчах. Однако затем взаимопонимание между хоккеистами наладилось, улучшилась игра в большинстве. Благодаря превосходной реализации численного преимущества подопечные Кудашова улучшили результаты.

Бело-голубые выиграли семь матчей подряд. Суммарно москвичами было забито 26 голов. Ровно половина шайб была заброшена в большинстве. Именно реализация лишнего стала главным козырем «Динамо». В последней встрече клуб прервал победную серию, проиграв «Сибири» — 2:3. Обе шайбы динамовцы забросили в большинстве.

Жаль, но этого оказалось недостаточно. Интересно, что Кудашов дал отдохнуть Бреннану Менеллу и Эрику О’Деллу. Шанс проявить себя в игре с «Сибирью» получили молодые хоккеисты. Вероятнее всего, сказались на результатах два матча на Дальнем Востоке, которые клуб провёл до поездки в Новосибирск.

Стоит отметить, как идеально вписался в «Динамо» Никита Гусев. Он занимает третье место среди лучших бомбардиров КХЛ, набрав 13 очков по системе «гол+пас». Не отстаёт и Джордан Уил – 12 очков.

«Авангарду» далеко до таких показателей. Омичи занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Они набрали 11 очков в девяти встречах. Очень плохо подопечные Кравца выступают на выезде, проиграв все три матча в гостях.

Интересно, что сезон начался для «ястребов» с шести домашних встреч. Пять из них команда выиграла, уступив только «Амуру» со счётом 1:5. Проблемы обнаружились с первым гостевым матчем. В сибирском дерби «Авангард» проиграл «Сибири» 3:4. Затем он уступил «Нефтехимику» — 1:2 ОТ. Примечательно, что для нижнекамцев эта победа стала всего лишь второй в сезоне.

В последней игре «ястребы» с разгромным счётом 1:5 проиграли «Автомобилисту». В той встрече дебютировал Сергей Бойков, которого клуб обменял у «Динамо». Жаль, но защитник получил травму и с бывшей командой, вероятно, не сыграет. После матча Кравцу задали вопрос о том, почему он не поменял голкипера после пяти пропущенных голов. Тренер ответил, что вратарь выступил хорошо, а шайбы были пропущены не по его вине.

Московское «Динамо» выиграло три последних домашних очных матча у «Авангарда». Всё говорит о том, что эта серия продлится. Бело-голубые выглядят намного увереннее, они смогли добиться огромного прогресса. «Авангард» проводит ужасную выездную серию, и если на её старте клуб уступал слабым соперникам, то что говорить о его шансах в игре с подопечными Кудашова. Теперь ко всему прочему у омичей будет присутствовать и усталость. Предлагаем ставку на победу хозяев за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» – «Авангард» 29 сентября 2023 года

После трёх встреч на выезде омичи почувствуют усталость. Они и так проиграли слабым соперникам, а в последнем матче были разгромлены «Автомобилистом». Учитывая упадок сил, вряд ли они смогут что-либо показать в игре с «Динамо». Бело-голубые набрали отличный ход, они умело реализуют большинство и регулярно его зарабатывают. Никто не может раскусить их идеальный план реализации лишнего, потому что Кудашов постоянно вносит изменения. Опять же, Никита Гусев и Джордан Уил в шикарной форме. Всё говорит о победе «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.25.