«Хоффенхайм» — «Боруссия». Марко Ройса рано списали в запас

Когда на поле нет легенды «шмелей», задача для соперника упрощается.

29 сентября состоится матч 6-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу чёрно-жёлтых можно с коэффициентом 2.11. Успех сине-белых оценивается в 3.08. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд 29 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.38.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д (29.09.2023)

Игра 6-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд начнётся 29 сентября на стадионе «ПреЦеро Арена». Стартовый свисток раздастся в 21:30 мск. В минувшем матче «шмели» с большим трудом победили «Вольфсбург» со счётом 1:0, а автором забитого мяча стал Марко Ройс.

34-летний ветеран перестал стабильно попадать в основу, поскольку Эдин Терзич предпочитает выставлять в линию нападения других футболистов. Но после поражения от «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов «шмелям» нужны были перемены, и главный тренер отправил Ройса на поле с первой минуты матча с «волками». Решение оказалось верным.

Легенда «Боруссии» продемонстрировал отличную технику и забил мяч «Вольфсбургу» на 68-й минуте после точной передачи Юлиана Брандта. Для Ройса гол стал вторым в сезоне. Может, главному тренеру чёрно-жёлтых пора ставить Марко в основу чаще?

«Боруссия» располагается на шестом месте турнирной таблицы Бундеслиги. «Шмели» выиграли у «Вольфсбурга» (1:0), «Фрайбурга» (4:2) и «Кёльна» (1:0), а вничью завершили встречи с «Хайденхаймом» (2:2) и «Бохумом» (1:1). Отметим, что только два матча закончились тоталом больше 2.5 мяча!

«Хоффенхайм» записал в актив 12 очков и находится на пятом месте. Сине-белые победили «Хайденхайм» (3:2), «Вольфсбург» (3:1), «Кёльн» (3:1) и «Унион» (2:0), а проиграли в 1-м туре «Фрайбургу» (1:2). В каждом матче они забили минимум один мяч!

В этом большая заслуга лидеров линии нападения «деревенских» Максимилиана Байера и Андрея Крамарича. Хорват забил три мяча и отметился результативной передачей, а в активе 20-летнего форварда четыре гола.

Главный тренер Пеллегрино Матараццо предпочитает атакующую тактическую схему и заставляет своих подопечных активно включаться в прессинг. Тем не менее без ошибок в обороне не обходится — в Бундеслиге сине-белые пропустили шесть мячей.

Несмотря на наличие в составе ярких футболистов группы атаки, «Боруссии» не хватает стабильности. Она часто допускает ошибки в защите. Весьма вероятно, что на игре «шмелей» до сих пор сказывается уход лидера клуба Джуда Беллингема, а Терзич пока не нашёл оптимального сочетания игроков в схеме и часто держит Ройса в запасе.

«Деревенские» действуют на старте сезона уверенно и результативно. На домашней арене им вполне по силам лишить чёрно-жёлтых всех козырей. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Хоффенхайм» не проиграет, за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд 29 сентября 2023 года

«Деревенские» выиграли четыре последних матча. Подопечные Пеллегрино Матараццо умело действуют в позиционном нападении, что доказывают 12 забитых мячей. «Боруссия» располагает талантливыми игроками и когда обретёт стабильность, то станет опасным соперником. Но Терзичу предстоит провести много работы над ошибками. Поставим, что «Хоффенхайм» не проиграет за 1.79.

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет за 1.79.