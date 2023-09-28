«Бенфика» — «Порту». Анхель Ди Мария всегда мчит вперёд

29 сентября состоится матч 7-го тура Примейры «Бенфика» — «Порту». Начало игры — в 22:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.05. Шансы «драконов» оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Бенфика» — «Порту» 29 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Бенфика» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют «орлы», сыграет коэффициент 1.20. Гол «драконов» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Порту» (29.09.2023)

Европейские чемпионаты по футболу продолжают набирать обороты. С каждым очередным туром появляется всё больше интриг. 29 сентября 2023 года пройдёт матч 7-го тура португальской Примейры. «Бенфика» на стадионе «Да Луш» будет принимать «Порту». Начало встречи запланировано на 22:15 мск. В случае победы одна из команд может возглавить таблицу.

«Орлы» стали чемпионами страны в минувшем сезоне и этот начали также удачно. В шести турах «славные» набрали 15 очков, победив пять раз. Они предпочитают смело действовать в атаке, благодаря чему забили уже 16 голов – больше всех остальных клубов Примейры.

Перед началом чемпионата Португалии «Бенфика» выиграла матч за Суперкубок страны у «Порту» со счётом 2:0. Затем клуб уступил «Боавиште» — 2:3. На этом неудачи закончились, и в следующих пяти встречах «орлы» одержали победы, забивая каждый раз минимум два мяча.

Вот только в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «славные» на своём поле уступили «Зальцбургу» со счётом 0:2. Игра не заклеилась с самого начала, когда на третьей минуте «красные быки» получили шанс забить с пенальти, но не сложилось. Затем удаление за игру рукой получил Антониу Силва, а соперник вновь исполнил 11-метровый удар – на этот раз точно в цель.

Если бы не эти моменты в самом начале встречи, результат мог быть иным. После этого уже в матче чемпионата Португалии «Бенфика» победила «Портимоненсе» (3:1). Вовремя вернулся в команду Анхель Ди Мария. Аргентинец забил уже четыре гола и отдал один ассист в пяти встречах текущего сезона.

«Порту» опережает «орлов» всего на одно очко. В копилке команды 16 очков и ровно столько же у возглавляющего турнирную таблицу «Спортинга». «Драконы» идеально справляются с выездными встречами, выиграв все три с общим счётом 5:2. В текущем сезоне клуб не знает поражений.

Несмотря на хорошие показатели, у сине-белых есть проблемы в обороне, из-за которых они пропускают по голу в пяти из шести встреч Примейры. Четыре из них завершились с одинаковым счётом 2:1. Не смог «Порту» удержать ворота сухими и во встрече с «Шахтёром» в 1-м туре Лиги чемпионов, выиграв – 3:1. Бразилец Галено стал настоящим героем – оформил дубль и отдал результативную передачу. Кстати, он был признан лучшим игроком недели ЛЧ.

В последнем матче чемпионата Португалии «драконы» обыграли «Жил Висенте» со счётом 2:1. Победный гол удалось забить только на 91-й минуте. В целом расклад сил не изменился после Суперкубка страны. «Бенфика» в отличной форме, она будет выступать на домашнем стадионе, а у «Порту» есть проблемы с защитой, которая почти постоянно пропускает. Ставить на победу не будем, а возьмём индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Порту» 29 сентября 2023 года

«Драконы» и «орлы» в одинаково хорошей форме, но эти команды редко завершают очные матчи вничью. Последний раз, когда они встречались, «Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии, победив «Порту» со счётом 2:0. В прекрасной форме Анхель Ди Мария и Рафа Силва, «славные» будут выступать дома, получая поддержку со стороны болельщиков. Сине-белые пропускали в шести из семи последних встреч, оборона не может похвастаться надёжностью. Исходя из этого, наиболее вероятной выглядит ставка на индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 мяча за 2.05.

Ставка: индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1.5 мяча за 2.05.