«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Поддержка Захаряна в баскском дерби неоценима

Арсен только оправился от болезни, но, даже если просидит весь матч на скамейке, получит массу эмоций от этой игры. Его команда в ударе!

30 сентября состоится матч 8-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение подопечным Альгуасиля: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.25. Шансы красно-белых оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 30 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют бело-голубые, сыграет коэффициент 1.33. Гол красно-белых доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик» (30.09.2023)

Пришло время для матчей 8-го тура Ла Лиги. 30 сентября 2023 года в одном из них «Реал Сосьедад» будет играть с «Атлетиком» на стадионе «Реале Арена». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Баскское дерби должно порадовать болельщиков красивым футболом.

Команды показывают примерно одинаковый футбол, поэтому располагаются в шаге друг от друга в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» занимает пятое место и отстаёт на два очка от «Атлетика», располагающегося строчкой выше. Клубы забили одинаковое количество голов – по 13. Только оборона у «львов» немного лучше – шесть пропущенных мячей, при 10 у подопечных Альгуасиля.

Сезон Ла Лиги бело-голубые начали с трёх ничейных результатов подряд – с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). После этого тренер решил, что нужно чаще рисковать и привил своим подопечным атакующий футбол. «Реал Сосьедад» прервал серию ничьих победой над «Гранадой» со счётом 5:3.

После этого бело-голубые проиграли мадридскому «Реалу» — 1:2. Причём подопечные Альгуасиля вели в счёте, но во втором тайме растеряли преимущество и пропустили два гола от «сливочных». Стоит отметить, что уступить такому сопернику не стыдно. Зато после этого клуб одержал две победы подряд – над «Хетафе» (4:3) и «Валенсией» (1:0). Между ними команда сыграла вничью с «Интером» в ЛЧ – 1:1.

Купленный летом у «Динамо» Захарян провёл за «Реал Сосьедад» суммарно 38 минут. Недавно стало известно, что Арсен заболел коронавирусом. Он уже пропустил несколько игр команды. Сообщается, что тренерский штаб рассчитывает на то, что он сможет попасть в заявку на баскское дерби. Россиянин уже приступил к тренировочному процессу.

«Атлетик» единственное поражение тоже потерпел от мадридского «Реала» — 0:2. Зато затем началась белая полоса, и команда из Бильбао не проигрывает на протяжении шести встреч. За это время ей удалось обыграть «Осасуну» (2:0), «Бетис» (4:2), «Кадис» (3:0), «Алавес» (2:0). Две другие игры завершились вничью – с «Мальоркой» (0:0) и «Хетафе» (2:2).

В пяти из шести матчей «львы» индивидуально пробивали тотал больше 1.5 мяча. Подопечные Эрнесто Вальверде умело играют на выезде, добиваясь нужного результата за счёт грамотных действий в обороне. В текущем сезоне «Атлетик» провёл три встречи в гостях и в каждой не пропускал. Ворота находятся под надёжной защитой благодаря голкиперу Унаи Симону. Из семи игр этого розыгрыша четыре вратарь завершил всухую.

Дома «Реал Сосьедад» не проигрывает «Атлетику» в шести последних встречах, но в каждой из них пропускает. Мы предлагаем поставить на то, что бело-голубые не проиграют и обе команды забьют за 2.50. Если Арсен и появится, то, вероятнее всего, на скамейке. Вряд ли Альгуасиль отправит его на поле после болезни. Зато он сможет стать свидетелем первого баскского дерби и поддержит своих одноклубников.

Прогноз и ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 30 сентября 2023 года

История очных встреч на стадионе «Реале Арена» говорит о том, что в шести последних матчах обе команды забивали и бело-голубые не проигрывали. Альгуасиль пока не может исправить имеющиеся недочёты в защите. «Реал Сосьедад» пропускает в пяти из семи игр Ла Лиги. «Львы» обязательно этим воспользуются, но рассчитывать на победу не смогут. Предлагаем ставку на то, что «королевские» не проиграют и обе забьют.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и обе забьют за 2.50.