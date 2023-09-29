«Монако» — «Марсель». Головин и Бен-Йеддер оправдают Хюттера

Тренер выпустил в последнем матче Балогуна, по вине которого команда проиграла. Лидеры состава помогут забыть об этом.

30 сентября состоится матч 7-го тура Лиги 1 «Монако» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.20. Шансы провансальцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель» 30 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Монако» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют монегаски, сыграет коэффициент 1.17. Гол провансальцев доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (30.09.2023)

Ситуация с лидером в Лиге 1 непонятная и запутанная. «ПСЖ» не основной претендент на первую строчку, и это вызывает интерес. 30 сентября 2023 года на стадионе «Луи II» пройдёт матч 7-го тура между «Монако» и «Марселем». Начало запланировано на 22:00 мск. Совсем недавно монегаски возглавляли турнирную таблицу, но теперь занимают четвёртое место.

Подопечные Ади Хюттера начали сезон великолепно, выиграв три из пяти встреч, а две завершив вничью. «Монако» разгромил со счётом 3:0 «Страсбург» и «Ланс», а также обыграл «Клермон» — 4:2. Встречи с «Нантом» (3:3) и «Лорьяном» (2:2) закончились ничейным результатом. Монегаски продемонстрировали очень результативный футбол, агрессивно действуя в атаке. В четырёх из пяти этих игр «Монако» забивал не меньше трёх мячей.

Команда Ади Хюттера возглавляла турнирную таблицу, но в последнем туре проиграла «Ницце» со счётом 0:1. Балогун был явно не в лучшей форме. Ему два раза давали шанс забить с пенальти. В первом тайме он пробил в нижний угол ворот, из которого голкипер «орлят» вытащил мяч. Во второй половине матча он вновь подошёл к «точке», а вратарь «Ниццы» ещё раз спас команду.

Один из пенальти заработал Головин. Россиянин сильно прогрессировал относительно минувшего сезона. Он уже забил два мяча и отдал один ассист. Регулярно Александр приносит пользу команде, а его навыками восхищаются не только в России, но и во Франции. Не совсем понятно, почему Ади Хюттер с первых минут выставил американца на матч с «Ниццей», когда есть стабильный Бен-Йеддер. Это вызывает вопросы к австрийцу.

«Марсель» тоже начал сезон с беспроигрышной серии. В пяти матчах команда дважды выиграла и три раза сыграла вничью. Победить провансальцам удалось «Реймс» (2:1) и «Брест» (2:0). Ничейными результатами завершились встречи с «Метцем» (2:2), «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0). В игре 1-го тура Лиги Европы южане набрали одно очко, сыграв с «Аяксом» со счётом 3:3. Автором дубля стал Обамеянг.

Интересно, что пока Пьер-Эмерик забивает только во встречах еврокубков. Он отметился двумя голами в игре квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом» (2:2). В Лиге 1 он ещё не забивал. После матча в ЛЕ «Марсель» разгромно уступил «ПСЖ» со счётом 0:4.

В гостях провансальцы выступают очень слабо. Они не могут выиграть в пяти последних официальных встречах на выезде, пропустив 11 мячей при шести забитых. Если не будет сюрпризов от Ади Хюттера и футболисты выйдут с первых минут в привычном составе, то обороне «Марселя» не позавидуешь. Предлагаем поставить на победу монегасков и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.

Прогноз и ставки на матч «Монако» — «Марсель» 30 сентября 2023 года

Если бы не выход Балогуна с первых минут в стартовом составе матча между «Монако» и «Ниццей», то вряд ли монегаски проиграли бы. Американец не забил с пенальти два раза, а один из них для него заработал россиянин Головин. Больше таких ошибок Ади Хюттер не допустит и ко встрече с «Марселем», который очень плохо играет на выездах, подготовится на максимум. Исходя из этого, мы предлагаем ставку на победу «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.