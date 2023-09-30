«Гавр» — «Лилль». Кузяев сотворит очередную сенсацию

Россиянин поможет своему клубу отнять очки у ещё одного лидера. Он демонстрирует высший пилотаж.

1 октября состоится матч 7-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Лилль». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Гавра» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лилль» 1 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гавр» — «Лилль» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Франции «Гавр» — «Лилль» (01.10.2023)

В чемпионате Франции на 1 октября запланировано шесть встреч 7-го тура. В одной из них на стадионе «Стад Осеан» померяются силами местный «Гавр» и «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Главный судья — Бастьен Дешепи.

По итогам минувшего сезона «Гавр» выиграл Лигу 2 и впервые за 14 лет добыл путёвку в элитный дивизион. Никто не удивился бы, если бы сине-голубые располагались в нижней части турнирной таблицы. Однако стартовали они в новом розыгрыше чемпионата Франции просто отменно.

Команда из Гавра располагается на седьмой строчке. В шести матчах она уступила только лидирующему «Бресту» (1:2). Вничью подопечные Луки Элснера сыграли с «Монпелье» (2:2), «Ренном» (2:2) и «Лионом» (0:0). Победили они «Лорьян» (3:0) и «Клермон» (2:1).

Хорошие результаты обусловлены грамотной селекцией «Гавра». Летом он очень здорово усилился, подписав ряд классных футболистов, в том числе бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Россиянин очень быстро привык к ритму Лиги 1. Он с ходу стал одним из ведущих игроков тёмно-синих.

Элснер потрясающе орудует универсальностью Далера. Он использует полузащитника на различных позициях, сдвигая по ходу игры то в одну зону, то в другую. Тем самым тренер вводит в заблуждение и сильно усложняет жизнь соперникам. Порой складывается впечатление, что россиянин вездесущий. Он и участвует в отборе, и помогает развивать атаки, и, конечно же, забивает голы.

В шести матчах Кузяев отметился двумя забитыми мячами. Один из них был номинирован на звание лучшего гола августа в Лиге 1. Кроме того, полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура. Его вклад в успехи «Гавра» трудно переоценить.

«Лилль» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции занял пятое место. Он уже довольно давно держит планку одного из самых сильных клубов первенства. Для «Гавра» это очень хорошая проверка на прочность. Удастся ли ему совершить очередную сенсацию и укрепить позиции в турнирной таблице?

Летом «доги» здорово укрепили состав. Они избавились от ненужных футболистов и взяли ряд качественных игроков, в частности хавбека «Копенгагена» Хакон-Арнара Харальдссона и экс-защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. Кроме того, вернулся из аренды выступавший некоторое время за московский ЦСКА Юсуф Языджи.

Как ни странно, новый сезон преобразившийся «Лилль» начал не лучшим образом. В шести встречах в чемпионате Франции он победил только «Нант» (2:0) и «Монпелье» (1:0). Вничью подопечные Паулу Фонсеки сыграли с «Ниццей» (1:1) и «Ренном» (2:2). Уступили они «Лорьяну» (1:4) и «Реймсу» (1:2).

Кроме того, «доги» не без проблем добыли путёвку в групповой этап Лиги конференций, с минимальным перевесом обыграв обладающую скромными ресурами «Риеку» (2:1 и 1:1 ДВ). Также «Лилль» с трудом победил в матче 1-го тура «Олимпию» (2:0). Второй гол он забил лишь в компенсированное ко второму тайму время. Отличился Языджи.

Турецкий полузащитник заметно прибавил. Именно благодаря его голу «доги» обыграли «Монпелье». Языджи закрепился в стартовом составе. Всё бы ничего, но в матче последнего тура с «Реймсом» он получил травму и был заменён на 23-й минуте. Пожелаем Юсуфу скорейшей поправки.

Поставить на то, что «Гавр» не проиграет «Лиллю», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Ещё одной немаловажной проблемой «догов» является спад ведущих игроков. Лучший бомбардир команды Джонатан Дэвид в шести матчах в текущем розыгрыше Лиги 1 отметился лишь двумя забитыми мячами.

Дополнительное преимущество тёмно-синим даст поддержка родных трибун. У них есть хорошие шансы зацепиться за очки. В 22 последних матчах на выезде «доги» одержали только шесть побед. Ничьих – восемь. За этот период времени они забили 29 мячей, а пропустили 26.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лилль» 1 октября 2023 года

У «Гавра» гораздо меньше резервов, чем у «Лилля», но лучше тонус и результаты выступлений в шести турах Лиги 1. Ведущие футболисты тёмно-синих пребывают на подъёме, чего не скажешь о лидерах «догов». На выезде подопечные Фонсеки нередко теряют очки. Думается, хозяева сумеют как минимум зацепиться за ничью.

Ставка: «Гавр» не проиграет за коэффициент 1.86.