«Рубин» — «Краснодар»: Рахимов не сможет притормозить Ивича

Яркий футбол и три очка из Казани — что ещё нужно болельщикам для счастья?

30 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар». Начало – в 16:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу чёрно-зелёных можно с коэффициентом 2.21. В случае если победит «Рубин», сыграет коэффициент 3.30. На ничью можно сделать ставку за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 30 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рубин» — «Краснодар» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (30.09.2023)

«Рубину» наконец-то удалось вырваться из зоны вылета в турнирной таблице РПЛ. Долгожданная победа случилась в выездном матче с «Факелом». Казанцы были интереснее на протяжении всей встречи и заслуженно дожали соперника в концовке. Единственный гол в матче забил новобранец клуба, Валентин Вада на 85-й минуте воронежцам.

Да, конечно, в плане психологии «Рубину» стало полегче, но это не значит, что команда начнёт серию побед. Всё-таки казанцы играют с лидером, хоть и на своём поле. Команду пополнили сразу пять новичков в последний день трансферного окна. Рашид Рахимов признался, что все они должны адаптироваться, понять, в какой футбол играет команда. Так что о сыгранности пока говорить не приходится.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу. Да, темп набора очков несколько замедлился, но и конкуренты оступаются. Владимир Ивич гнёт свою линию. Да, может быть, эта команда не совсем про футбольную романтику, которая так нравится Сергею Галицкому. Но у Ивича есть свой тренерский почерк и, что самое главное, есть результат. А состав у «Краснодара» один из самых сбалансированных в РПЛ. Так что болельщики точно не могут быть разочарованными: эта команда будет бороться за чемпионство.

Наверное, предстоящий матч не будет каким-то суператакующим. «Рубин» играет дома, но модель этой команды не заточена под игру первым номером. «Краснодар» же не бежит шашки наголо, но свои моменты создаёт и, что главное, — реализует.

Стоит отметить, что «Краснодар» в последних очных встречах обыгрывал казанский клуб что дома, что в гостях. Да, это были совсем другие команды, но и сейчас южане выглядят фаворитами. Рекомендуем поставить на победу «Краснодара» при условии, что в матче будет как минимум два гола. Может быть, в матче не будет россыпи голевых моментов, но свои шансы нападающие найдут. Поставить на такой исход можно за 2.80 по линии Winline.

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Ставка: тотал больше 1.5 и победа «Краснодара» за 2.80.

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