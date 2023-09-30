«Аталанта» — «Ювентус». Миранчуку пора цепляться за шанс

Если «богини» будут выигрывать, то наверняка в концовке получит время Алексей. Пора бы ему заявить о себе.

1 октября состоится матч 7-го тура Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.60. Успех туринцев оценивается в 2.94. На ничью дают коэффициент 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Серии А «Аталанта» — «Ювентус» 1 октября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Аталанта» — «Ювентус» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Серии А «Аталанта» — «Ювентус» (01.10.2023)

1 октября 2023 года на стадионе «Джевисс» пройдёт игра 7-го тура Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Джан Пьеро Гасперини стал чаще выпускать на замену Алексея Миранчука в последних матчах. Сыграет ли россиянин со «старой синьорой»?

Пока 27-летний полузащитник в Серии А провёл два неполных матча. Он вышел на замену в игре с «Фиорентиной» и «Вероной». Результативными действиями отметиться Миранчук не сумел — сложно поймать игровой ритм без постоянной практики. Но уже радует, что тренер предоставляет ему время на поле. Если он будет терпеливо работать и использовать шанс — всё получится.

«Богини» провели шесть встреч в чемпионате Италии. У них четыре победы: над «Вероной» (1:0), «Кальяри» (2:0), «Сассуоло» (2:0) и «Монцей» (3:0). Отметим важный факт — в этих матчах команда не пропустила ни одного мяча! Проиграли подопечные Гасперини в Серии А «Фрозиноне» (1:2) и «Фиорентине» (2:3). «Аталанта» занимает четвёртое место в таблице, набрав 12 очков.

«Ювентус» опережает бергамасков и расположился на третьей строчке таблицы. «Старая синьора» выиграла четыре матча: у «Лечче» (1:0), «Лацио» (3:1), «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (3:0), а встречу с «Болоньей» завершила вничью (1:1).

Проиграл «Ювентус» лишь «Сассуоло» со счётом 2:4, но это не беспокоит руководство туринцев. У них опять много проблем в юридической сфере. После скандала с допинг-пробой Погба в суд с иском к «Ювентусу» обратился Криштиану Роналду.

СМИ сообщают, что форвард «Аль-Насра» хочет получить со своего бывшего клуба € 19,9 млн, которые были заморожены по обоюдному соглашению на время карантина. Слушания по делу о задолженности «старой синьоры» перед португальцем начнутся 4 октября.

Футболистам «Ювентуса» необходимо не обращать внимания на судебные тяжбы и скандалы, если они хотят достичь цели на сезон, которую недавно озвучил в интервью полузащитник Федерико Кьеза. Он заявил, что клуб должен попасть в четвёрку лучших и выступить в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.

«Аталанта» в домашних встречах действует крайне внимательно в обороне и результативно в атаке. В трёх матчах во всех соревнованиях у подопечных Гасперини семь забитых и ни одного пропущенного мяча.

«Ювентус» на старте сезона нестабилен и часто допускает грубые ошибки. Достаточно вспомнить слабую игру чёрно-белых в защите во встрече с «Сассуоло», которая завершилась поражением (2:4). Поэтому рассмотрим ставку на победу «Аталанты» за 2.60.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус» 1 октября 2023 года

Массимилиано Аллегри пока не полностью наладил в «Ювентусе» общекомандное взаимодействие. Хотя Поль Погба не был системообразующей фигурой в тактике «старой синьоры», но это талантливый игрок, на которого тренер явно рассчитывал в сезоне. В свою очередь, у Гасперини команда работает без сбоев, особенно на домашней арене — три победы в трёх матчах. Вот и поставим, что «Аталанта» выиграет за 2.60.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.60.