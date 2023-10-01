«Фулхэм» — «Челси». Почеттино мало потраченного миллиарда

Недавно тренер «синих» сказал, что ему нужны ещё трансферы в январе, иначе побед не будет. Неужели этих мало?

2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами «синих»: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.00. Успех «дачников» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 2 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют «синие», сыграет коэффициент 1.46. Гол «дачников» доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси» (02.10.2023)

Стремительно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 2 сентября состоится встреча, которая закроет программу 8-го тура. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в лондонском дерби померяются силами «Фулхэм» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Главный судья — Тим Робинсон.

Благодаря стараниям Марку Силвы выступавший ещё в позапрошлом сезоне в Чемпионшипе «Фулхэм» превратился из аутсайдера в крепкого середняка. По итогам минувшего розыгрыша АПЛ он занял 10-е место в турнирной таблице. Сейчас португальский специалист продолжает развивать успех.

В шести турах текущего розыгрыша чемпионата Англии «дачники» уступили только «Брентфорду» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:5). Вничью они сыграли с «Арсеналом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (0:0). Примечательно, что в обоих случаях «Фулхэм» зацепился за очки на выезде. Также он победил «Эвертон» (1:0) и «Лутон» (1:0).

Не в последнюю очередь хорошие результаты обусловлены великолепно проведённой трансферной кампанией. Летом «дачники» продали в «Аль-Хиляль» Александра Митровича, а на вырученные средства приобрели много высококлассных игроков. Глубина и качество состава улучшились многократно.

За счёт этого «Фулхэм» преуспевает не только в АПЛ, но и в Кубке лиги. Он добрался до 1/8 финала, победив на предыдущих стадиях отменно начавший сезон «Тоттенхэм» (1:1, по пенальти 5:3) и «Норвич» (2:1). Одним из главных героев последней игры стал новичок — Алекс Айуоби. От забил мяч.

Нигерийца и некоторых других новобранцев у Силвы с ходу получилось встроить в свою систему, сделав их ведущими игроками. Вопрос с остальными наставник не форсирует. Он очень грамотно использует ротацию, что помогает футболистам быстрее адаптироваться и раскрывать весь свой потенциал.

У «Челси» всё совсем иначе. Если «Фулхэм» устремился в направлении прогресса, то у «аристократов» наблюдается жуткий спад. Длится он с тех самых пор, как покинул клуб Роман Абрамович. Новое руководство практически сразу разрушило всё то, что годами выстраивал российский мультимиллионер.

«Синие» набрали огромное количество новичков, заплатив за них огромные деньги. За многих, в том числе за Михаила Мудрика, явно переплатили. Только это создало ряд проблем — снизилась сыгранность, появилось высокое давление, плюс ухудшились атмосфера в раздевалке, физическая форма команды, и, как и итог, результаты.

Усугубила положение «Челси» частая смена наставников. За последний год им успело поруководить четыре тренера, что добавило нестабильности и усугубило кризис. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Англии «аристократы» финишировали лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

Назначение Маурисио Почеттино на должность главного тренера и очередная закупка игроков подарили надежду, что в новом сезоне всё будет иначе. Обновлённые «синие» весьма неплохо провели сборы. Мудрик даже отметился забитым мячом в одном из товарищеских матчей. Однако начался новый розыгрыш АПЛ, и все проблемы повсплывали обратно.

В шести встречах «Челси» победил только новичка лиги — «Лутон», располагающийся в зоне вылета. Вничью он сыграл с «Ливерпулем» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). Уступили подопечные Почеттино «Вест Хэму» (1:3), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1). Также они не без удачи обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке лиги и «Уимблдон» (2:1).

«Чайки» упустили несколько стопроцентных голевых моментов. Если бы их не подвела реализация, то встреча наверняка сложилась бы по совсем по другому сценарию. Труды Почеттино приносят некоторые плоды. «Аристократы» — одни из лидеров АПЛ по владению мячом и созданию потенциально голевых моментов.

Однако всё перечёркивают ужасные ошибки в обороне и отвратительная реализация моментов. В шести матчах в АПЛ «синие» забили только пять мячей. Меньше лишь у располагающихся в зоне вылета «Лутон Тауна» и «Бёрнли». Поставить на то, что «Фулхэм» не проиграет в грядущем матче, можно с коэффициентом 1.86 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

У «аристократов» очень много проблем, в том числе с выездами. В последнем 21 матче в АПЛ в гостях они одержали только пять побед. Ничьих столько же. За этот период времени «синие» забили 19 мячей, а пропустили 31.

О чём мы ещё не упомянули, так это о кадровых потерях. В лазарете «Челси» пребывает ряд важных игроков, в частности Кристофер Нкунку, Рис Джеймс и Бенджамин Чилуэлл. Кроме того, грядущий матч пропустит ввиду дисквалификации Мало Гюсто. Он получил красную карточку во встрече последнего тура с «Астон Виллой».

Почеттино на данный счёт отметил, что хочет по два футболиста на каждую позицию. Руководство «синих» уже потратило на трансферы € 1 мрлд. Сколько же ещё нужно спустить денег на то, чтобы выбраться из чёрной полосы? Страшно представить.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 2 октября 2023 года

«Фулхэм» постепенно прогрессирует под чутким руководством Марку Силвы. Он всё чаще отбирает очки у лидеров и демонстрирует приятный глазу футбол. «Челси» может только завидовать «дачникам». У него огромное количество проблем. Кадровые потери, проблемы с выездами, ужасная реализация и не только делают «аристократов» андердогами предстоящего матча. На устранение неполадок у Почеттино наверняка уйдёт немало времени, а он тем временем просит ещё трансферов в январе. Поставить на то, что «Фулхэм» не проиграет, можно в «Фонбет» за 1.86, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за коэффициент 1.86.

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