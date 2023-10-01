«Сепахан» — «Аль-Иттихад». Отсутствие Бензема не поможет иранцам

2 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «тигров» можно с коэффициентом 1.65. Успех «жёлтых львов» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Иттихад» 2 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Сепахан» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.93.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Иттихад» (02.10.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также стартует групповой этап Лиги чемпионов АФК. 2 октября состоятся шесть матчей 2-го тура. В одном из них в городе Исфахан местный «Сепахан» примет «Аль-Иттихад». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Сепахан» является одним из самых титулованных клубов Ирана, но на международной арене грандиозными свершениями он похвастаться не может. Всего один раз за всю историю существования «жёлтым львам» удалось добраться до финала Лиги чемпионов АФК — в 2007 году.

В текущем розыгрыше турнира команда из города Исфахан стартовала с ничейного результата в матче с «Аль-Кувой» (2:2), но она была ближе к победе. К 87-й минуте подопечные Жозе Мораиша вели — 2:1. Однако финальный штурм соперника им выдержать не удалось.

Оборона у «Сепахана» функционирует хорошо. Во всяком случае, по меркам чемпионата Ирана. В четырёх матчах в первенстве он пропустил только два мяча. Сам забил девять. Однако то одно, а Лига чемпионов АФК — совсем другое. Уровень соперников здесь на порядок выше.

Для сравнения, всего лишь три раза за всю историю иранские команды выигрывали данный турнир. Причём все три чемпионства датированы прошлым веком. Клубы из Саудовской Аравии становились обладателями золотых медалей Лиги чемпионов АФК в два раза чаще.

«Аль-Иттихад» дважды побеждал в турнире — в 2004 и 2005 годах. Также в 2009-м он доходил до финала. С тех пор многое изменилось. «Тигры» стали намного сильнее. Как и многие другие команды Саудовской Аравии, они мощно усилились летом, подписав ряд известных футболистов.

Расклад сил моментально изменился. Наглядно это продемонстрировал недавний розыгрыш Кубка арабских чемпионов. В полуфинал турнира вышли исключительно команды из Саудовской Аравии — «Аль-Шабаб», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и как раз «Аль-Иттихад».

В Лиге чемпионов АФК подопечные Нуну Эшпириту Санту стартовали с уверенной победы над АГМК (3:0). С разгромным счётом они выиграли, даже несмотря на то, что пропустил встречу Карим Бензема. Также француз не принял участия в играх с «Аль-Фатехом» (2:1), «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Холудом» (1:1, 10:9 пен.). Причина — мышечная травма.

Отсутствие Бензема не могло не отразиться на результативности «тигров». Она заметно снизилась, и немудрено. В 10 матчах в составе команды из Джидды обладатель «Золотого мяча» отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Кроме того, он выполнял большой объём командной работы. По информации СМИ, Бензема не прилетел в Иран. Команде предстоит провести ещё одну встречу без своего звёздного бомбардира.

П2 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Главным козырем «Аль-Иттихада» является надёжная оборона. В восьми встречах в Про-Лиге он пропустил только пять голов — меньше всех. Четыре из них были пропущены в матче с обладающим невероятным нападением «Аль-Хилялем».

Недавно «тигры» ещё и неплохо усилили оборону, подписав защитника «Бетиса» Луиса Фелипе. Защита стала ещё надёжнее. В то же время «тигры» не слишком много забивают. Сейчас, когда Карим Бензема только оправился от травмы, ждать много голов тем более не стоит.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Сепахан» — «Аль-Иттихад» 2 октября 2023 года

У «Сепахана» хуже комплектация состава и ниже уровень чемпионата, чем у «Аль-Иттихада». Несмотря на то что встреча состоится в Исфахане, наиболее вероятным исходом видится не слишком результативная победа «тигров». Они очень редко пропускают. Сами в последнее время тоже забивают немного ввиду травмы Бензема.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.42.