«Куньлунь» — «Динамо». Усталость китайцев на руку Гусеву

Пекинцы играют два матча подряд без отдыха, а тут ещё и Никита со своей ударной мощью.

2 октября состоится матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» М. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.56. Шансы «драконов» оценили в 4.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» 2 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Куньлунь» — «Динамо» Москва получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.36. Если выиграют в матче «драконы», сыграет коэффициент 3.15.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» М (02.10.2023)

Набрал ход регулярный сезон КХЛ, предлагая болельщикам интригующие матчи практически каждый день. 2 октября 2023 года московское «Динамо» сыграет с «Куньлунем» на стадионе «Арена-Мытищи». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев пока недоволен действиями команды в нападении. Например, в играх с «Локомотивом» (0:4) и «Амуром» (0:2) его подопечные не забросили ни одной шайбы!

Перестановки в звеньях не помогли, поэтому руководство «драконов» решило найти усиление на трансферном рынке. Клубу удалось заключить контракт до конца сезона с нападающим Теэму Пулккиненом. Теперь в КХЛ есть финский легионер, и он точно поможет «Куньлуню», поскольку обладает большим опытом и не нуждается в адаптации.

Ранее Пулккинен выступал за «Трактор» в течение двух лет. 31-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 27 (15+12) очков в 63 матчах за челябинцев. Он хорошо отрабатывает при игре в большинстве, что наверняка используют «драконы».

Если финский нападающий находится в хорошей форме, Виктор Игнатьев наверняка выпустит его на лёд в матче с «Динамо». «Драконам» предстоит придумать способ, как остановить разыгравшихся бомбардиров «Динамо» Джордана Уила и Никиту Гусева.

Свою силу в полной мере форварды продемонстрировали в последнем матче с «Авангардом». Подопечные Алексея Кудашова победили со счётом 6:0, а главными героями стали Уил и Гусев. Канадец записал в актив четыре ассиста, а россиянин сделал дубль!

«Динамо» отлично выступает на выезде в этом сезоне. Бело-голубые победили ЦСКА (4:1), СКА (3:1), «Амур» (2:1 ОТ) и «Адмирал» (5:4), а проиграли «Сибири» (2:3). Таким образом, четыре из пяти матчей закончились тоталом меньше 5.5 шайбы!

Линия атаки бело-голубых намного превосходит соперника, даже с учётом появления Пулккинена. Нападающие Джордан Уил и Никита Гусев в отличной форме и сумеют продавить оборону «драконов». Но на выезде Алексей Кудашов старается действовать надёжно в защите, поэтому поставим на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.42. К тому же китайцы играют второй матч подряд без отдыха — они явно будут уставшими.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» М 2 октября 2023 года

Алексей Кудашов довольно быстро нашёл оптимальное сочетание звеньев, и игра бело-голубых радует болельщиков. Они агрессивно и разнообразно атакуют, не забывая при этом о безопасности собственных ворот. У тренерского штаба «Куньлуня» пока нет надёжной обороны, поэтому он вряд ли сумеет остановить Гусева и Уила. Вот и поставим на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.42.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.42.