«Копенгаген» — «Бавария». Гарри Кейн обожает такой футбол

Зачем думать об обороне, когда имеешь такого форварда. Да и соперник располагает к атакующему стилю.

3 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.18. Успех датского клуба оценивается в 14.5. На ничью дают коэффициент 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» 3 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Копенгаген» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» (03.10.2023)

Игра 2-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» пройдёт 3 октября на стадионе «Паркен». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. Томас Тухель остался крайне недоволен игрой команды в минувшем туре Бундеслиги. Успеет ли тренер «красных» исправить ошибки?

Нервную реакцию наставника «Баварии» вызвала ничья с «Лейпцигом» (2:2). Тухель был недоволен тем, что его подопечные совершили много ошибок и были слишком статичны. Он взял вину на себя за плохой стартовый план. Теперь специалисту предстоит доказать во 2-м туре Лиги чемпионов, что он всё исправил.

«Бавария» в последних пяти матчах во всех соревнованиях победила «Манчестер Юнайтед» (4:3), «Бохум» (7:0) и «Пройссен Мюнстер» (4:0), а встречи с «Байером» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2) завершила вничью. Таким образом, каждая игра ознаменовалась тоталом больше 3.5 мяча!

В высокой результативности «красных» велика заслуга Гарри Кейна. Англичанин забил восемь мячей в Бундеслиге и один — в Лиге чемпионов. Кроме того, у нападающего в активе четыре ассиста с учётом всех соревнований.

Если об атаке голова у Тухеля не болит, то оборона «Баварии» явно не в порядке. Тренер рассчитывает на помощь Жерома Боатенга, который уже провёл первую тренировку в составе клуба. Правда, ему потребуется время, чтобы освоиться в команде.

Последние пять матчей «Копенгагена» во всех соревнованиях показывают, что позиционная атака является его сильным козырем. За это время клуб сыграл вничью с «Норшелланном» (2:2) и «Галатасараем» (2:2), а победил «Брондбю» (3:2) и «Лисенг» (9:0) в Кубке страны. Проиграл он «Мидтьюлланну» (0:2), но создал несколько голевых моментов — подвела реализация.

При наличии в составе такого бомбардира, как Гарри Кейн, Томасу Тухелю будет легко добиться преимущества над «Копенгагеном». Нападение «красных» находится в отличной форме и, весьма вероятно, сумеет забить три или четыре мяча. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) за 2.26.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» 3 октября 2023 года

После ничьей с «Лейпцигом» «красные» получили заслуженную порцию критики, поэтому мотивация у них будет на пределе. Скорее всего, Тухель не будет отказываться от привычной атакующей схемы, которая позволяет раскрыть сильные стороны Гарри Кейна и его партнёров по атакующей линии. Вот и поставим на победу «Баварии» с форой (-2.5) за 2.26.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.26.