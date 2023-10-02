«Наполи» — «Реал»: Анчелотти закроет Хвичу и Осимхена

3 октября состоится матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они не видят явного фаворита. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.65. В случае если победит «Реал», сыграет коэффициент 2.60. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Реал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» (03.10.2023)

«Наполи» в этом сезоне придётся сложно. Прошлогодняя сказка имени Лучано Спаллетти завершилась, на смену пришли суровые будни вместе с Руди Гарсией. Француз — неплохой специалист, но пока объединить коллектив, зажечь его общей идеей не получается. Поник Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен уже успел поругаться и с тренером, и с клубом. К чему всё это приведёт — пока непонятно.

Впрочем, в последних двух турах негативная энергия неаполитанцев выплеснулась на соперников. 4:1 с «Удинезе» и 4:0 с «Лечче» — две яркие победы, пусть в соперниках и были не самые сильные коллективы. Забили Осимхен и Хвича, на лицах игроков появились улыбки. Главный вопрос — сиюминутная ли это вспышка или «Наполи» реально встал на путь выздоровления. В Лиге чемпионов в 1-м туре удалось обыграть «Брагу», но эта победа была скорее вымученной.

А вот у «Реала» на старте сезона всё здорово. Да, есть травмы, есть некоторые игровые проблемы, но Карло Анчелотти отличается умением разложить силы на дистанции. Блестяще влился в состав Джуд Беллингем, который уже принёс не одну победу «Королевскому клубу». А на выходных мадридский клуб поставил на место выскочек из «Жироны», закрепившись на первом месте в чемпионате Испании. Тревожный звоночек был пока только один — поражение в дерби от «Атлетико», но дерби — это вещь в себе. Вряд ли стоит рассматривать это поражение как системное.

В Лиге чемпионов «Реал» стартовал с тяжёлой победы над берлинским «Унионом», но с этой командой никому не будет легко. С «Наполи» в игровом плане будет даже полегче: неаполитанцы и сами играют, и сопернику дают.

Не будем забывать об умении Карло Анчелотти грамотно распределить силы на дистанции. В гостевом матче с «Наполи» мадридцы явно не будут бежать шашки наголо. Скорее всего, «Реал» отдаст инициативу хозяевам и постарается наказать неаполитанцев на контратаках. Стратегически «Реал» устроит и ничья. Наверняка Анчелотти придумает, как закрыть Осимхена и Хвичу. Это будет интересный, но, скорее всего, малорезультативный матч. Хозяева находятся на правильном пути, но одно дело — забивать в ворота «Лечче» и совсем другое — «Реалу». Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 2.20 по линии Winline.

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Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

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