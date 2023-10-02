«Зенит» — «Балтика». Игнашевич попадёт под горячую руку Семака

3 октября состоится матч 5-го тура Кубка России «Зенит» — «Балтика». Начало игры — в 17:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы калининградцев оценили в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика» 3 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол калининградцев доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика» (03.10.2023)

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Возвращаемся к Кубку России, в котором пришло время для 5-го тура группового этапа Пути РПЛ. 3 октября 2023 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» будет принимать «Балтику». Начало игры запланировано на 17:15. В первой встрече, которая проходила в Калининграде, подопечные Игнашевича выиграли со счётом 1:0 у команды Семака.

Сине-бело-голубые занимают второе место в группе, отставая от первой строчки, на которой расположилась «Балтика», на одно очко. Пока «Зенит» не показывает того футбола, которого многие от него ждали со старта сезона. Ожидалось, что возникнут проблемы после ухода Малкома, но Кассьерра отлично справился с ролью самого результативного футболиста в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Колумбиец возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, забив восемь мячей и отдав один ассист. В Кубке России проявляет себя совсем другой футболист – это Иван Сергеев. На счету россиянина уже три гола во встречах турнира. Связано это с тем, что Кассьерра получает мало игрового времени в кубковых матчах, ведь Семак грамотно проводит ротацию. В условиях такого плотного графика это один из залогов успеха.

В Кубке России «Зенит» уже обыграл «Ахмат» (2:0 и 3:3, 4:2 по пен.) и «Крылья Советов» (1:0). Проиграли сине-бело-голубые как раз «Балтике» (0:1). Стоит отметить, что в тот день подопечные Семака выглядели очень вяло и даже уступили калининградцам по количеству нанесённых ударов по воротам почти в два раза.

Очень плохо провели петербуржцы последние две встречи РПЛ. В одной они потерпели поражение от «Локомотива» (1:2). Причём сине-бело-голубые повели в счёте благодаря голу Кассьерры на 22-й минуте, но Галактионов произвёл важную замену во втором тайме. Глушенков появился на поле, сравнял цифры на табло, а затем уже в концовке матча выдал результативную передачу на Тикнизяна.

К сожалению, не сработала ни одна из замен Сергея Семака. Ещё хуже клуб из Санкт-Петербурга выступил в последней игре, уступив «Оренбургу» — 1:3. Вновь похожий сценарий – сине-бело-голубые открыли счёт уже на второй минуте, а затем в первом же тайме пропустили три мяча подряд. «Зенит» сделал громадное количество попыток в атаке, было много шансов исправить положение, но не шёл мяч в ворота, либо срабатывала оборона оренбуржцев.

Семак также после интервью отметил, что была масса моментов, чтобы выиграть со счётом 4:3, но никак не удавалось забить. Не поспоришь, реализация команду подвела. Не остался в стороне бывший футболист Александр Мостовой, обратив внимание на частые перестановки в составе «Зенита». Он также отметил, что раньше все просто наблюдали, как забивает Малком, а теперь такого нет.

«Балтике» удаётся хорошо выступать только в Кубке России, но благодаря тому, что соперники постоянно проводят ротацию. Это позволяет калининградцам играть примерно на одном уровне с ними. Подопечные Игнашевича обыграли в кубковых встречах «Крылья Советов» (3:2), «Ахмат» (2:0), «Зенит» (1:0), но уступили самарцам в матче второго круга – 1:2. Стоит отметить, что ни разу за это время клуб не покидал поле без гола.

Между тем в РПЛ у «Балтики» всего одна победа в семи последних встречах – над «Ахматом» со счётом 1:0. В остальных матчах команда Игнашевича проиграла «Динамо» (0:2), «Уралу» (0:1), «Крыльям Советов» (1:2), «Локомотиву» (2:3), ЦСКА (0:1). Вничью клуб сыграл с «Ростовом» (2:2), но тот находится в очень плохом состоянии.

Победа в этом матче больше нужна «Зениту», чтобы глотнуть свежего воздуха, отделаться от всех критиков хотя бы на время. Команда будет выступать на своём стадионе, и это удачный момент, чтобы порадовать болельщиков, заставить забыть о прошлых поражениях. Но придётся делать это громко. Предлагаем поставить на победу сине-бело-голубых и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Балтика» 3 октября 2023 года

«Зенит» попал под шквал критики со стороны экспертов и болельщиков, а ведь у команды не наблюдается кризиса. Два поражения подряд в последних матчах вызвали эти негативные эмоции. Загладить вину и заставить болельщиков забыть об этом можно в матче со слабой «Балтикой», которая только благодаря удачному стечению обстоятельств так часто побеждает в Кубке России. Семак покажет, на каком уровне футбол сине-бело-голубых на самом деле, а поможет ему в этом атака.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.