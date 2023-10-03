Экспресс на футбол с коэффициентом 12.8: Кубок — отдушина для Игнашевича

3 октября пройдут очередные матчи Кубка России. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Рубин»

«Урал» не выигрывает уже пять матчей подряд, но и «Рубин» не показывает стабильную игру.

Из прошлых встреч этих команд следует отметить, что казанцы чаще оказывались сильнее, однако и екатеринбуржцы не раз удивляли своей игрой. По коэффициентам букмекеров, казанский клуб считается небольшим аутсайдером предстоящего матча, что вполне объяснимо, учитывая текущую форму и результаты прошлых встреч.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Матч будет непростым. Екатеринбуржцы заинтересованы в изменении своей ситуации и будут бороться за каждый мяч. Особенно на своём поле. Однако с учётом последних игр и текущего состояния команды, шансы на победу кажутся невысокими. Да и чемпионат куда важнее для команды Гончаренко.

При таких раскладах можно сделать ставку на голы. Оба соперника в последнее время не блещут яркой и результативной игрой в атаке. А учитывая, что нужно добиваться результата, вероятно, захотят сыграть понадежнее в обороне. На наш взгляд, можно ожидать не более двух мячей в основное время. ТМ 2.5 мяча за 1.76.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Балтика»

«Зенит» проиграл два раза подряд. Но петербуржцы по-прежнему много забивают, что говорит о сильной атакующей линии команды.

С другой стороны, «Балтика» в последних пяти играх проиграла три раза, одержав всего одну победу. Команда Сергея Игнашевича испытывает трудности и в атаке, и в обороне. В плюс калининградцам то, что они уже обеспечили себе проход в следующую стадию. Наверняка Сергей Игнашевич прибегнет к ротации.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Скорее всего, «Зенит» сможет одержать победу в предстоящем матче, учитывая его атакующую мощь. Но предлагаем рискнуть и поставить на голы. Ротация может привести к яркой игре. Рискнём поставить на то, что обе забьют, за 1.85.

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов»

Последние пять игр «Локомотива» — три победы, одна ничейная игра в Кубке России и одно поражение. Железнодорожники выиграли два последних матча — с «Пари НН» и «Зенитом», со счётом 1:0 и 2:1 соответственно.

«Ростов» никак не может победить: в последних пяти играх четыре ничьих и одно поражение. Игра ростовчан неплоха, но очков в копилке не прибавляется.

Последняя очная встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1.

Согласно коэффициентам, «Локомотив» — фаворит. Однако, учитывая близость команд в их предыдущих встречах, матч обещает быть напряженным и непредсказуемым. Поэтому ожидаем, что матч закончится вничью. Коэффициент вкусный – 3.95.

Экспресс на матчи 3 октября

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Урал» — «Рубин» за 1.76.

Ставка 2: обе забьют в матче «Зенит» — «Балтика» за 1.85.

Ставка 3: ничья в матче «Локомотив» — «Ростов» за 3.95.

Общий коэффициент: 1.76 Х 1.85 Х 3.95 = 12.8.