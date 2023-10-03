«Ньюкасл» — «ПСЖ». Луиса Энрике и Килиана Мбаппе вернут в реальность

4 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех парижан оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» (04.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 4 октября состоятся восемь встреч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн местный «Ньюкасл» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В семи турах в чемпионате Англии «Ньюкасл» уступил только «Манчестер Сити» (0:1), «Ливерпулю» (1:2) и «Брайтону» (1:3). Неудачи легко объяснимы. Во-первых, в соперниках были лидеры. Во-вторых, в двух из этих игр команда из города Ньюкасл-апон-Тайн выступала на выезде.

Во всех остальных встречах «сороки» одержали убедительные победы. В матче 6-го тура они с крупным счётом обыграли «Шеффилд» (8:0). Любопытно, что все восемь голов забили разные футболисты — это уникальный случай. Такого в АПЛ не было никогда. «Ньюкасл» пристрастился удивлять.

По итогам прошлого сезона чёрно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице и впервые за 20 лет добыли путёвку в Лигу чемпионов. Далеко не последнюю роль в успехах сыграл Эдди Хау. Имея на первый взгляд не самый лучший подбор футболистов, он создал один из самых ярких и сильных клубов чемпионата Англии.

Совсем недавно подопечные английского специалиста победили в 1/16 финала Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» (1:0). Также они зацепились за ничью в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (0:0), на выезде. Может у «Ньюкасла» получится победить и «ПСЖ»?

Парижане выдали худший старт в Лиге 1 за последние 10 лет. В семи турах они победили только «Ланс» (3:1), «Лион» (4:1) и «Марсель» (4:0). Примечательно, что все три соперника очень плохо начали сезон и располагаются в нижней части турнирной таблицы. В двух из этих игр красно-синие выступали дома.

Также «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0), «Тулузой» (1:1) и «Клермоном» (0:0). Уступил «Ницце» (2:3). По собственным меркам клуб мало забил. Дело в том, что Луис Энрике отдаёт предпочтение контролю мяча. Быстроногим нападающим красно-синих — Усману Дембеле и Килиану Мбаппе больше подходит другой стиль игры. Им нужно больше свободы действий и пространства.

Кроме того, у парижан наблюдаются проблемы с реализацией. Они с солидным отрывом лидируют по ожидаемым голами, но по результативности занимают только второе место в Лиге 1. Подопечные Энрике забили на четыре мяча меньше, чем «Монако». Также они располагаются на седьмой строчке по ожидаемым пропущенным голам.

В обороне у парижан временами всё плохо. Даже удивительно, что они сумели победить и не пропустить в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). Впрочем, стоит отметить, что тут чёрно-жёлтые выступили очень плохо. У многих сложилось впечатление, что им банально не хватило смелости.

Поставить на победу «Ньюкасла» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. В последних 23 матчах в чемпионате Англии на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» подопечных Хау потерпели только три поражения и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 45 мячей, а пропустили только 17.

В текущем тонусе «ПСЖ» вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. На адаптацию к требованиям и стилю Луиса Энрике у лидеров парижан наверняка уйдёт немало времени. Позитивные моменты есть. Команда много владеет мячом и регулярно создаёт моменты. Однако стабильно результатов это не приносит.

Энрике нахваливает Мбаппе. Форвард действительно хорош. В семи матчах он отметился восемью забитыми мячами. Но если за 90 минут ему не удалось забить располагающемуся в зоне вылета «Клермону», то вскрыть надёжнейшую оборону клуба из Ньюкасл-апон-Тайн тем более вряд ли получится.

Интересная речь прозвучала от Энрике. По словам главного тренера парижан, нет команды в Лиге чемпионов с большим потенциалом, чем «ПСЖ». Он также добавил, что есть много клубов, похожих на них, но им придётся приложить максимум усилий, чтобы иметь реальный шанс. Эдди Хау готов сбить спесь с наставника красно-синих.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года

На домашнем стадионе у «Ньюкасла» есть очень хорошие шансы победить «ПСЖ». Поддержка родных болельщиков помогает ему обыгрывать даже очень сильные клубы, вроде «Манчестер Сити». Благодаря Хау «сороки» с каждым новым матчем становятся всё сильнее. Думается, утратившим стабильность парижанам не светит даже ничья. Пока красно-синие полностью не адаптируются к стилю Энрике, не обретут надёжность в обороне, и не исправят проблемы с реализацией, успеха им не видать.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 2.55.