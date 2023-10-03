«Краснодар» — «Пари НН». Владимир Ивич не собирается дарить очки

4 октября состоится матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН». Начало – в 17:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех нижегородцев оценивается в 5.15. На ничью дают коэффициент 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» 4 октября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен за 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» (04.10.2023)

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 17:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра 5-го тура Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» пройдёт 4 октября на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток раздастся в 17:15 мск. В минувшем туре РПЛ «быки» победили «Рубин» со счётом 2:0 и оторвались от ближайших преследователей на шесть очков.

Игроки «Краснодара» пока осторожны в оценках перспектив команды. В интервью голкипер Матвей Сафонов заявил, что о борьбе за титул можно будет говорить только после 20-го тура РПЛ. Вратарь старается не предсказывать будущее, а набирать очки в каждой встрече. Вот только, в отличие от чемпионата, в Кубке России положение у «быков» шаткое.

После четырёх туров чёрно-зелёные находятся на третьем месте группы D, набрав пять очков. Они победили «Пари НН» (1:0) и московское «Динамо» (1:1, 4:2 по пен.). Отметим, что у бело-голубых также пять очков, но они опережают краснодарцев по дополнительным показателям.

Главная сила в позиционном нападении «Краснодара» — Джон Кордоба. Он забил четыре мяча в РПЛ и два – в Кубке России. В связке с Эдуардом Сперцяном колумбиец способен найти слабое звено в защите нижегородцев.

«Пари НН» расположился на последнем месте таблицы группы D Кубка России. У подопечных Сергея Юрана всего два очка, поэтому их шансы на выход в следующую стадию довольно призрачные. Но, учитывая характер главного тренера, команда точно будет бороться.

Нижегородцы выиграли два из последних пяти матчей во всех соревнованиях. Они победили «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), завершили вничью встречу с «Динамо» (1:1), а проиграли «Спартаку» (0:3) в Кубке России и «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.

Лучший бомбардир «Пари НН» — нападающий Эдгар Севикян. На его счету три забитых мяча в РПЛ и два – в Кубке России. Сергей Юран отметил в интервью после игры с «Локомотивом», что от команды отвернулась удача при реализации опасных моментов. У наставника нижегородцев мало времени, чтобы провести работу над ошибками.

Владимир Ивич предпочитает сбалансированную тактическую схему, в которой уделено особое внимание надёжной игре в защите. В шести последних встречах «быков» на домашней арене в основное время забивалось не более двух мячей. Учитывая важность матча для команд, цена ошибки будет высока. Весьма вероятно, что футболисты будут осторожны, поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» 4 октября 2023 года

Ротация, к которой наверняка прибегнут главные тренеры команд, не сумеет кардинально повлиять на расстановку сил перед встречей. Нижегородцы испытывают проблемы с созданием и реализацией опасных моментов, а «быки» пропустили на домашней арене всего два мяча в последних шести встречах с учётом всех соревнований. Вот и поставим на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.