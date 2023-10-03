«Боруссия» Д — «Милан»: в «группе смерти» очки будут терять все

4 октября состоится матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Милан». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитом немецкий клуб. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.46. В случае если победит «Милан», сыграет коэффициент 2.85. На ничью можно сделать ставку за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Милан» 4 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Милан» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Милан» (04.10.2023)

Дортмундская «Боруссия» неплохо стартовала в новом сезоне: ни одного поражения в шести турах Бундеслиги, четыре победы и две ничьих. Результат лучше показали только «Байер» и «Штутгарт», а у «Баварии» точно такие же показатели. Интересно, что потеряли очки дортмундцы в играх с клубами из нижней части турнирной таблицы — «Бохумом» и «Хайденхаймом», а вот команды посильнее «шмели» обыгрывали. Как, к примеру, «Хоффенхайм» в последнем туре. Победа 3:1, даже несмотря на то, что пришлось доигрывать вдесятером.

В Лиге чемпионов старт «Боруссии» не удался. В матче с «ПСЖ» немецкий клуб был слишком осторожен, а когда начал играть в свой футбол, счёт уже был 0:2. Учитывая состав группы, в домашней игре с «Миланом» нужно обязательно набирать очки, иначе плей-офф станет мечтой.

Что до «Милана», то в своём первом матче в Лиге чемпионов команда Стефано Пиоли не смогла победить «Ньюкасл» — 0:0. Причём моментов у красно-чёрных было очень много, но в тот день Фортуна была на стороне англичан. Обидная потеря очков. В Серии А у «россонери» дела идут очень неплохо. Да, был провал с «Интером», но остальные шесть встреч миланцы выиграли уверенно. Победив, кстати, «Лацио» и «Рому».

«Милан» в этом сезоне стал куда более атакующим, «Боруссия» тоже ищет счастья у чужих ворот. Ждём яркий футбол в этой встрече, очки нужны и тем, и другим. Но, вероятнее всего, будет ничья — команды достойны друг друга. Да, она не устроит ни одну, ни другую сторону, но будет самым справедливым исходом. А что вы хотели, это «группа смерти». Здесь очки так или иначе будут терять все команды. Поставить на ничью можно за 3.65 по линии Winline.

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Ставка: ничья за 3.65.

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