«Спортинг» — «Аталанта». Команда Миранчука соблюдает спокойствие

5 октября состоится матч 2-го тура Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лиссабонцев можно с коэффициентом 2.33. Успех бергамасков оценивается в 3.34. На ничью дают коэффициент 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» 5 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Спортинг» — «Аталанта» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» (05.10.2023)

Игра 2-го тура Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» пройдёт 5 октября на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск. Главный тренер «богини» Джан Пьеро Гасперини оставил в минувшей встрече Серии А Алексея Миранчука в запасе. Предоставит ли наставник шанс полузащитнику в Лиссабоне?

Пока россиянин в сезоне провёл три неполных матча — два в Серии А и один в Лиге Европы. Результативными действиями отметиться Миранчук не сумел, поскольку ему явно не хватает практики. Но нужно использовать каждый шанс по максимуму, чтобы впечатлить главного тренера «Аталанты».

В недавнем интервью агент россиянина Вадим Шпинёв рассказал, что у Миранчука был вариант с арендой в «Болонью», а трансфер в «Торино» сорвался по причине изменения тактической схемы у «быков». Вряд ли Алексей получил бы там много игрового времени.

Пока Гасперини вполне справляется и без Миранчука. В последних четырёх матчах во всех соревнованиях бергамаски победили «Ракув» (2:0), «Кальяри» (2:0) и «Верону» (1:0), а встречу с «Ювентусом» завершили вничью (0:0). Отметим безупречные действия обороны «Аталанты» — ни одного пропущенного мяча в этих играх!

Для линии нападения «Спортинга» матч станет своеобразным экзаменом. Во всех восьми встречах текущего сезона во всех соревнованиях подопечные Рубена Аморима забивали минимум один гол.

В последних пяти матчах зелёно-белые победили «Морейренсе» (3:0), «Штурм» (2:1), «Риу Аве» (2:0) и «Фаренсе» (3:2), а матч с «Брагой» завершили вничью со счётом 1:1. Наставник «львов» в большинстве встреч использует атакующую тактическую схему, стараясь захватить инициативу с первых минут игры.

Наибольшую опасность для «Аталанты» будет представлять пара нападающих Виктор Дьёкереш — Паулинью. Футболисты забили по пять мячей в чемпионате Португалии.

«Аталанта» исправила ошибки в обороне, которые допустила на старте сезона, и её линия защиты действует с предельной концентрацией. Забить бергамаскам не смог даже «Ювентус», а значит, подопечные Гасперини вполне способны справиться с атакой зелёно-белых. Поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта» 5 октября 2023 года

В последних четырёх встречах «Аталанта» не пропускала, поскольку Гасперини нашёл оптимальное сочетание футболистов в линии обороны. Кроме того, бергамаски действуют осторожно, им хватает для победы одного или максимум двух забитых мячей. Наставник «Спортинга» предпочитает атакующую схему, но понимает, как опасно раскрываться перед умеющими контратаковать гостями. Весьма вероятно, что команды предпочтут не рисковать. Вот и поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.