«Аль-Наср» — «Абха». Роналду деклассирует Крыховяка

Экс-игроку «Локомотива» не остановить португальца. Он забил в каждом из шести последних матчей в Про-Лиге.

6 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Абха». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.03. Успех «Абхи» оценён экспертами в 25.0. Ставки на ничью принимаются за 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Абха» 6 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Абха» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.71.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Абха» (06.10.2023)

В самом разгаре обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 6 октября состоятся две встречи 8-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде местный «Аль-Наср» примет «Абху». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Аль-Наср» продолжает доминировать в чемпионате Саудовской Аравии. После неудачного старта он набрал феноменальный ход. Во всех шести последних турах «рыцари Неджда» одержали результативные победы. Также они обыграли «Персеполис» (2:0) и «Истиклол» (3:1) во встречах группового этапа Лиги чемпионов АФК.

За этот период времени подопечные Луиша Каштру забили 28 мячей. 11 из них записал на свой счёт Криштиану Роналду. Также он отметился пятью результативными передачами. Знаменитый португалец в ударе! Он был признан лучшим игроком месяца в Про-Лиге два раза подряд — в августе и сентябре.

Отменно Роналду помогают бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и экс-полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска. В восьми матчах в чемпионате Саудовской Аравии сенегалец отметился шестью голами и одной результативной передачей. Бразилец в шести встречах во всех турнирах забил целых восемь голов и сделал два ассиста.

На данный момент «Аль-Наср» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет всего два очка. Команда из Эр-Рияда возвращается в чемпионскую гонку. У неё есть хорошие шансы перехватить лидерство. У главных конкурентов за золото начались проблемы и спад. Этим надо воспользоваться.

«Абха» видится очень удобным соперником для «Аль-Насра». Она располагается в зоне вылета на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В восьми матчах подопечные бывшего главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича обыграли только «Аль-Раед» (1:0) и «Аль-Фейху» (2:1).

Обе победы клуб одержал на домашнем стадионе. Во всех остальных встречах он потерпел поражения. За этот период времени «Абха» забила только пять мячей, а пропустила 14. Обусловлены такие плохие показатели тем, что команда очень сильно ограничена в ресурсах.

В составе «Абхи» есть известные футболисты — экс-голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану, два бывших полузащитника «Локомотива» — Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано, а также экс-форвард «Лиона» Карл Токо Экамби. Однако, как показывает практика, их стараний недостаточно.

Подопечные Михневича часто пропускают и очень мало забивают. У них один из худших показателей результативности в Про-Лиге. Меньше не забила ни одна команда. Поставить на то, что «Аль-Наср» победит «Абху» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

«Аль-Наср» не обладает надёжной обороной. В восьми матчах в чемпионате Саудовской Аравии он пропустил 10 мячей. Однако семь из них подопечные Каштру пропустили в матчах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы командами.

Предстоящая встреча, скорее всего, будет проходить под диктовку «рыцарей Неджда». Полагаем, они будут всецело владеть мячом и инициативой. Если сопернику и удастся убежать в контратаку, то вряд ли получится забить. В защите у «Аль-Насра» также имеются известные игроки — Алекс Теллес и Эмерик Лапорт.

Прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Абха» 6 октября 2023 года

«Аль-Наср» выглядит явным фаворитом грядущей встречи. Он обыгрывает всех без разбора, очень много забивает и постепенно возвращается в чемпионскую гонку. Пропускают «рыцари Неджда» нередко, но чаще всего в играх с сильными соперниками. «Абха» к этой категории не относится. У неё сильно ограничены резервы. Подопечные Михневича много пропускают, а также почти не забивают сами. Думается, они проиграют и не сумеют забить.

Ставка: «Аль-Наср» победит и не пропустит за 1.79.