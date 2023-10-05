Усман Нурмагомедов — Брент Примус. Брат Хабиба останется непобеждённым

8 октября 2023 года на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США) состоится поединок между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

Во сколько начало боя Нурмагомедов — Примус

Предполагается, что главный бой Bellator 300 начнётся не раньше 5:00 мск 8 октября 2023 года.

Коэффициенты букмекеров на бой Усман Нурмагомедов — Брент Примус

Букмекеры считают фаворитом Нурмагомедова, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.02. Шансы Брента Примуса оценили коэффициентом 12.5. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 50.0. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 раунда – за 1.65.

Прогноз на бой Усман Нурмагомедов — Брент Примус (08.10.2023)

8 октября в Сан-Диего (США) на турнире Bellator 300 в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с американцем Брентом Примусом. 25-летний россиянин по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В его активе 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Усман младше своего соперника на 13 лет, что даёт ему определённое преимущество в скорости и выносливости. Но у Примуса есть большой опыт. Он был чемпионом Bellator и побеждал Майкла Чендлера, который покоряет UFC. Только в том бою Железный травмировал ногу, а после восстановления взял реванш и отобрал у Примуса титул.

Брент высоко оценивает россиянина. Он отметил в интервью, что у Усмана сильная команда и партнёры по тренировкам. Но в бою американец рассчитывает победить, полагаясь на свои борцовские навыки.

Напомним, Примус — обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Поймать его на сабмишен пока никому не удавалось, а вот он чаще всего побеждает именно таким способом. 38-летний американец провёл 15 поединков, из которых выиграл 12, но действующего чемпиона в лёгком весе этим не напугать.

В последнем бою, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов дрался с Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился досрочной победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде.

Незадолго перед боем с Примусом россиянин получил поддержку от своего брата Хабиба Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC внимательно следит за карьерой своего родственника и пожелал ему продлить серию побед.

В интервью Усман рассказал, что не ставит перед собой цель побить рекорд Хабиба, который завершил карьеру бойца, одержав 29 побед в 29 поединках. Он концентрируется исключительно на ближайшем сопернике и не строит планы на пять лет вперед.

Нурмагомедов хорошо изучил стиль Примуса, но видит своё преимущество в физической подготовке. Усман тренируется по два раза в день и доводит себя до предела, при этом быстро восстанавливается. В 38 лет так не получится, уверен действующий чемпион Bellator.

Усман начинал с вольной борьбы, постигая её азы под руководством отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Получив отличную базу, россиянин оттачивал ударный стиль в тайском боксе. Бойцу 25 лет, и он продолжает совершенствоваться, а американец давно прошёл пик физической формы. Примус потерял резкость и выносливость.

На что ставить?

Во всех компонентах боя преимущество у Усмана. В стойке он работает уверенно и обладает отличной ударной техникой. Переводить схватку в партер для американца также не лучший вариант — Нурмагомедов прошёл отличную школу борьбы и сумеет справиться с 38-летним ветераном. Да и затягивать бой Примусу будет проблематично, ведь он проигрывает в выносливости.

Весьма вероятно, что американец будет пробовать активными действиями заставить ошибаться Усмана. Уровень подготовки и техника позволят Нурмагомедову плотным ударом встретить соперника и досрочно закончить поединок в свою пользу в первом раунде. Вот и поставим на это за коэффициент 1.70.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 1.68.