Тайсон Фьюри — Александр Усик. Бою века быть, но кто фаворит?

Недавно появилась информация о том, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком всё-таки состоится. Бойцы долго держали интригу. Стороны вели переговоры, но никак не могли прийти к согласию. Многие уже потеряли надежду, но тут в дело вмешались саудовцы.

Британец и украинец наконец-то получили желаемые условия и подписали контракт на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Теперь всё зависит он нескольких факторов. Ключевыми остаются следующие вопросы — когда состоится поединок, кто фаворит, а также не сорвётся ли он в очередной раз?

Главная загвоздка — это Нганну

Перед тем как встретиться с Усиком, Тайсону предстоит столкнуться с дебютантом в профессиональном боксе — Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Соперник не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он является экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе, обладающим мощным нокаутирующим ударом.

Фьюри в преддверии боя с Фрэнсисом отметил, что в случае поражения его высмеют. Он подчеркнул, что это равноценно крупному проигрышу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» (0:7) в прошлом сезоне чемпионата Англии. Если Тайсон всё-таки уступит, то на восстановление уйдёт много времени, и бой с Усиком придётся переносить.

Кому достанутся все лавры?

Впрочем, поражение Фьюри в поединке с Нганну видится крайне маловероятным исходом. У Цыганского короля намного больше опыта, техники и навыков выступлений на боксёрском ринге, чем у Фрэнсиса. Проблемы могут возникнуть, пожалуй, только в том случае, если британец недооценит соперника.

По предварительной информации, бой между Тайсоном и Александром состоится в декабре текущего года или в начале следующего в Саудовской Аравии. Хочется верить, что ничего не изменится. Мы и так слишком долго ждали, пока боксёры согласятся на проведение поединка. Судя по информации источников, Фьюри получит гонорар в размере свыше $ 100 млн.

Эта битва станет легендарной!

Если всё останется по-прежнему, то этой зимой нас ждёт один из величайших поединков в истории бокса между двумя великими бойцами, которые обладают уникальными стилями. Победитель станет первым владельцем звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов.

У Цыганского короля есть солидное преимущество. Он гораздо выше и, соответственно, обладает бóльшим размахом рук, чем Усик. Ему будет удобнее вести бой на дистанции и доминировать. Поставить на победу британца можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Однако списывать Усика со счетов определённо не стоит. Он обладает не менее высоким уровнем техники, чем британец. Также украинец отлично чувствует дистанцию и зачастую наращивает темп от раунда к раунду. Поставить на то, что он выиграет, можно в букмекерских конторах за 3.00.

На что ставить?

Конечно, до боя ещё многое может измениться, потому выявлять фаворита не станем. На данный момент наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 10.5 раунда за коэффициент 1.63. Во-первых, оба боксёра обладают высокой выносливостью и отменно двигаются в ринге. Во-вторых, на кону стоит очень многое.

Встречаются два очень больших мастера, которые вряд ли позволят себе допустить грубые ошибки и будут бороться за право вписать своё имя в историю бокса золотыми буквами до самого конца. Самое главное — поединок обещает получиться завораживающим и невероятно интересным.

Ставка: тотал больше 10.5 раунда за коэффициент 1.63.