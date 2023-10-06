Экспресс на КХЛ с коэффициентом 20.7: армейское дерби и спор Разина с Козловым

Закончились матчи 2-го тура в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также очередные встречи Кубка России. 6 октября пришло время уделить внимание хоккею. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.7 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» показывает хорошие результаты в последних матчах, однако стоит отметить, что «Салават Юлаев» тоже не отстаёт. Прошлые очные встречи команд показывают, что «Магнитка» чаще выходила победителем, однако не стоит забывать о сильных сторонах уфимского клуба. Учитывая последние игры команд в нынешнем розыгрыше КХЛ, можно отметить, что магнитогорцы часто забивали больше голов, чем предстоящий соперник, что может стать серьёзным преимуществом.

Если учесть домашний статус магнитогорцев в этой игре, многие могут склониться к их победе, но уфимцы точно не собираются уступать без боя. Исходя из всего вышесказанного, наш прогноз следующий: матч закончится победой «Металлурга» и тотал больше 5.5 шайбы за 5.00. Ожидается, что это будет динамичная игра с большим количеством моментов и напряжённым соперничеством. Независимо от исхода, будет интересно наблюдать за игрой двух сильных команд.

Прогноз на матч «Витязь» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Витязь» показывает смешанные результаты, победив лишь в двух из своих последних пяти матчей, но проиграв остальные три. Что касается «Барыса», то казахстанская команда переживает непростые времена, потерпев поражения в четырёх из последних пяти игр.

Однако не стоит забывать, что хоккей — игра непредсказуемая и любая команда может внезапно победить. В недавних встречах между этими клубами «Витязь» обычно имел преимущество, выиграл три из пяти матчей. Однако, учитывая текущую форму команд, «Барыс» вполне может обратить статистику в свою пользу. Учитывая непредсказуемость хоккея и прошлые встречи этих команд, матч может закончиться в пользу любой команды. По нашему прогнозу, игра закончится победой «Барыса» за 2.30. Это будет трудная игра, но гости выйдут победителями, набрав важные три очка.

Прогноз на матч ЦСКА — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Если судить по последним встречам команд, то преимущество на стороне ЦСКА. Московские армейцы выиграли три из последних пяти встреч со СКА. Однако сейчас петербуржцы показывают хорошие результаты, что не позволяет уверенно говорить о победе одной из команд. Смотря на последние матчи москвичей, можно убедиться в их хорошей форме. Они показали отличную игру в атаке. Особенно запомнилась встреча с «Барысом», в которой хоккеисты ЦСКА смогли обыграть соперника со счётом 4:0. Сумасшедшие победы над «Витязем» (9:1) и «Сочи» (7:1) тоже нельзя забыть.

СКА также не отстаёт. Команда Романа Ротенберга находится в хорошей форме, несмотря на проигрыш в последнем матче с минским «Динамо» со счётом 2:4. Петербуржцы показывают хороший уровень хоккея и, безусловно, будут бороться за победу в предстоящем матче. С учётом всего вышесказанного, матч обещает быть интересным и напряжённым. Мы будем основываться на последних результатах, которые лучше у ЦСКА, да и поддержка трибун на их стороне. Предлагаем победу москвичей в матче за 2.00.

Экспресс на матчи 6 октября

Ставка 1: победа «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым» и тотал больше 5.5 шайбы за 5.00.

Ставка 2: победа «Барыса» над «Витязем» за 2.30.

Ставка 3: победа ЦСКА над СКА с учётом ОТ и буллитов за 2.00.

Общий коэффициент: 5.00 Х 2.30 Х 2.00 = 20.7