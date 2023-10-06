«Урал» — «Локомотив». Гончаренко опять промолчит

7 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.65. Успех екатеринбуржцев оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» 7 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (07.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 7 октября состоятся четыре встречи 11-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «шмели» не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Факелом» (0:0) и «Ростовом» (2:2). Уступили оранжево-чёрные «Зениту» (0:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (0:2). Таким образом, они спустились на восьмую строчку в турнирной таблице.

Бóльшая часть результатов закономерна. У «Урала» отчётливо проглядывался спад. Плюс в соперниках были преимущественно сильные клубы. Из ряда вон выходит лишь матч последнего тура с пребывающим в кризисе «Ростовом» (2:2). Он запомнился не столько игрой команд, сколько плохим судейством и молчанием Виктора Гончаренко в послематчевом интервью.

После этого екатеринбуржцы уверенно обыграли «Рубин» (2:0) во встрече 5-го тура группового этапа Кубка России. Дар речи вернулся к Гончаренко, но особого оптимизма победа в матче с одним из главных аутсайдеров первенства на даёт. Безусловно, она поднимет моральных дух команды, но этого вряд ли будет достаточно.

У оранжево-чёрных заметно подиссяк запас сил. В частности из-за этого у них появились проблемы с завершением, и соответственно, результативностью. В последних пяти турах в РПЛ подопечные Гончаренко забили всего лишь два мяча. Оба пришлись на долю пропускающего больше всех в чемпионате России «Ростова».

«Локомотив», в свою очередь, пребывает на подъёме. В последних пяти матчах в РПЛ он уступил только раздухарившемуся «Оренбургу» (0:2). Во всех остальных встречах, в том числе с «Зенитом» (2:1), подопечные Михаила Галактионова выиграли. Тем самым они поднялись на третье место в турнирной таблице.

Также железнодорожники победили «Ростов» (3:1) в Кубке России. Таким образом, они возглавили таблицу. Отрыв от догоняющего «Урала» составляет два очка. Во встрече последнего тура красно-зелёные на домашнем стадионе сыграют с «Рубином». У них есть все шансы выйти в плей-офф Пути РПЛ с первой строчки.

Постепенно дела у «Локомотива» идут на лад. Он понемногу набирает тот невероятный ход, который был в конце прошлого сезона. Конечно, впереди у Галактионова ещё много работы. Не все механизмы игры его подопечных работают как надо, но главное — есть результат.

Очень приятное впечатление оставляет после себя недавно взятый в аренду красно-зелёными у «Пари НН» нападающий Тимур Сулейманов. В матче с «Ростовом» он забил первый гол за железнодорожников. Отличился с передачи прибавившего Антона Миранчука. В 14 матчах этом сезоне на счету хавбека уже три забитых мяча и столько же голевых пасов.

Один из лидеров «Локо» Наир Тикнизян относительно недавно поделился мнением, что Сулейманов и Артём Дзюба будут дополнять друг друга. Он подчеркнул, что центрфорварды разноплановые. В каких-то ситуациях Галактионову больше пригодятся сильные стороны Тимура, в других – экс-форварда «Зенита».

Стоит отметить, что у Дзюбы в этом сезоне наблюдается регресс. Он гораздо реже радует результативностью, а также всё чаще попадает в скандальные истории. В 11 матчах в этом сезоне лучший бомбардир первенства отметился только двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Пора приходить в себя.

Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, в победу железнодорожников верится больше. В этом сезоне они неоднократно проявляли характер и цеплялись за очки даже при совсем плохой игре.

Не исключено, что встреча ознаменуется ничьей. Как мы выяснили, забивают оранжево-чёрные на последнем отрезке совсем мало. Однако и пропускают редко. В 15 матчах в этом сезоне они пропустили только 16 мячей. Красно-зелёным забили поболее — 18 голов, но у них и с результативностью дела обстоят гораздо лучше, чем у «шмелей».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив» 7 октября 2023 года

У «Урала» плохие результаты в последних пяти турах в РПЛ. Предпосылок к тому, что ему удастся прервать безвыигрышную серию, нет. Екатеринбуржцы вымотались после удачного старта сезона. В последнее время они играют преимущественно от обороны и нередко уходят с поля без забитых мячей. «Локомотив» стабильнее и успешнее. В текущем розыгрыше первенства он потерпел только два поражения. Как минимум за ничью у железнодорожников есть хорошие шансы зацепиться.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.