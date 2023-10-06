«Сочи» — «Зенит». Вот на ком отыграется Сергей Семак

Лучше соперника, чем сочинцы, для петербуржцев не найти. Их побеждают все кому не лень.

7 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.57. Успех сочинцев оценён в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 7 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» (07.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 7 октября состоятся четыре встречи 11-го тура. В одной из них на стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами «Сочи» и действующий чемпион «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В 10 матчах в чемпионате России «барсы» победили только «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0). Во всех остальных встречах они потерпели поражения. За этот период времени сочинцы забили только девять мячей, а пропустили 16. Они расположились на последней строчке в турнирной таблице.

Смена главного тренера не пошла клубу на пользу. Под руководством Александра Точилина он провёл четыре встречи, в которых проиграл «Крыльям Советов» (1:2) и «Факелу» (0:2) в РПЛ, а также ЦСКА (1:1, 2:4 пен.) и «Оренбургу» (1:2) в Кубке России.

Из хороших новостей можно отметить разве что возвращение на домашний стадион, с газоном которого были большие проблемы. Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей допустила «Фишт» к проведению матчей. Также в позитив можно занести то, что восстановился от повреждения ведущий защитник «Сочи» Ванья Дркушич. Он возобновил тренировки.

Правда, его участие в матче с «Зенитом» под большим вопросом. Вряд ли он физически готов на 100%. В остальном у «Сочи» всё плохо. Команда пребывает в кризисе и выглядит одним из главных претендентов на вылет в Первую лигу. Временами она демонстрирует неплохую игру, но ужасная реализация, а также нехватка ресурсов и негативный эмоциональный фон приводят к поражениям.

У «Зенита» тоже не всё в порядке. Он утратил стабильность после ухода Малкома в «Аль-Хиляль». На данный момент петербуржцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже семь очков.

В последних двух турах подопечные Сергея Семака уступили «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3). Не сказать что они выступили плохо. В обоих случаях сине-бело-голубые больше владели мячом и провели на порядок больше опасных атак. Во встрече с оренбуржцами они нанесли 13 ударов в створ.

Где-то петербуржцам не хватило везения, а местами подвела реализация. Но абсолютно точно, что в обоих случаях ключевым фактором стали индивидуальные ошибки, в особенности оборонительного плана. В игре 5-го тура группового этапа Кубка России с «Балтикой» (2:1) им также не удалось уйти с поля без пропущенного мяча.

Защитник «Зенита» Родригао после матча с калининградцами заявил, что его команда непростительно много пропускает из-за потери концентрации. Понимание проблемы — это хорошо, но процесс её решения явно затянулся. В последних трёх матчах сине-бело-голубые пропустили шесть голов.

Семак также не оставил это без внимания. Он отметил, что клуб из Санкт-Петербурга пропускает слишком много лёгких мячей. Тренер пообещал провести работу над ошибками и исправиться. В ближайшем будущем он будет делать особый акцент на качестве оборонительных действий.

Это не значит, что предстоящий матч получится скучным. В нападении у петербуржцев полный порядок. В 10 матчах в РПЛ они забили 20 мячей. Больше только у «Крыльев Советов». Поставить на то, что «Зенит» победит в предстоящем матче, и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Для сине-бело-голубых очень важно прервать безвыигрышную серию в чемпионате России и вернуться в чемпионскую гонку. Встреча с сочинцами видится для этого наилучшей возможностью. Соперник пребывает в чёрной полосе, так что больших проблем возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 7 октября 2023 года

«Сочи» переживает трудные времена. Он постоянно проигрывает, мало забивает и много пропускает. Смена наставника пока что не приносит никаких плодов. Несмотря на то что матч состоится на стадионе «Фишт», «Зенит» видится явным фаворитом. У него больше резервов и мотивации, а также лучше поставлена командная игра. Семаку надо лишь провести работу над ошибками и вернуть качество в обороне.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.