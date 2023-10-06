«Ювентус» — «Торино». Без Душана Влаховича стало скучно

7 октября состоится матч 8-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами чёрно-белых: поставить на победу «зебр» можно с коэффициентом 1.85. Успех «гранатовых» оценивается в 4.55. На ничью дают коэффициент 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино» 7 октября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Ювентус» — «Торино» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют «зебры», сыграет коэффициент 1.23. Гол «быков» доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино» (07.10.2023)

Игра 8-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино» пройдёт 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Защитник Саба Сазонов рискует пропустить первое в карьере туринское дерби. У защитника «гранатовых» сильный ушиб, но всё могло быть гораздо хуже.

В матче 7-го тура с «Вероной» бывший футболист московского «Динамо» появился в стартовом составе «гранатовых». Иван Юрич нашёл ему позицию в линии защиты, но уже на 27-й минуте Сазонов покинул поле из-за травмы. Сначала врачи предположили, что у футболиста перелом ноги, но углублëнное обследование показало лишь сильный ушиб.

Иван Юрич на пресс-конференции рассказал, что пока Саба не тренируется в основной группе, поэтому решение о включении защитника в заявку он будет принимать непосредственно в день матча. Весьма вероятно, что первое в карьере туринское дерби Сазонову предстоит смотреть с трибуны. Как бы там ни было, ему необходимо время, чтобы оправиться от ушиба, ведь по словам тренера у него сильно опухла нога.

«Быки» расположились на 10-м месте в турнирной таблице, набрав девять очков. В пяти последних матчах Серии А «Торино» победил «Дженоа» (1:0) и «Салернитану» (3:0), вничью завершил встречи с «Ромой» (1:1) и «Вероной» (0:0), а проиграл «Лацио» (0:2).

Главный тренер «Торино» Иван Юрич нашёл оптимальный баланс в защите. «Гранатовые» пропустили всего семь мячей в Серии А. Но есть проблемы в нападении, поскольку они забили лишь шесть голов. Вероятно, улучшит результативность «быков» форвард Дуван Сапата, недавно перешедший из «Аталанты». Однако пока он забил только один гол в пяти матчах — в ворота «Ромы» (1:1).

Гораздо лучше обстоят дела в атаке у «Ювентуса». Футболисты «старой синьоры» забили 12 мячей за семь встреч Серии А. Лучшие бомбардиры команды — Федерико Кьеза и Душан Влахович — забили по четыре гола.

Главный тренер Массимилиано Аллегри пока не может рассчитывать на нападающего сборной Сербии. Влахович по-прежнему испытывает боли в спине и не тренируется в общей группе. Напомним, он не попал в заявку на встречу 7-го тура с «Аталантой», которая завершилась вничью (0:0).

«Ювентус» набрал 14 очков в семи встречах Серии А и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Чёрно-белые в домашних матчах чемпионата Италии победили «Лацио» (3:1) и «Лечче» (1:0), а встречу с «Болоньей» (1:1) завершили вничью.

У «Ювентуса» надёжная оборона, а вот «быки» испытывают проблемы в нападении. Поражение в дерби вызовет негативную реакцию у болельщиков, поэтому команды будут предельно осторожны и постараются избежать ошибок. Весьма вероятно, что «гранатовым» будет сложно найти слабое звено в защите «старой синьоры». Поэтому рассмотрим ставку на то, что одна из команд не забьёт, за 1.76.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино» 7 октября 2023 года

«Торино» явно не хватает креатива в атаке. Действия футболистов слишком предсказуемы, поэтому Аллегри сумеет найти средство, чтобы обезопасить ворота. Да и уровень исполнителей в линии обороны у «Ювентуса» высокий. В свою очередь, вероятное отсутствие Влаховича ослабит нападение «старой синьоры», что облегчит работу подопечным Юрича. Вероятно, минимум одна из команд не забьёт. Вот и поставим на это за 1.76.

Ставка: одна из команд не забьёт за 1.76.