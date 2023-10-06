«Краснодар» — «Ростов». Ивич держит «Зенит» на дистанции

Оборона «быков» является эталоном для РПЛ. Главному тренеру сборной можно взять её в качестве образца.

7 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.66. Успех ростовчан оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 7 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Ростов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (07.10.2023)

Игра 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» начнётся 7 октября на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Крылья Советов» на три очка.

В минувшем туре РПЛ «Краснодар» победил «Рубин» в Казани со счётом 2:0. Голкипер чёрно-зелёных Матвей Сафонов отыграл превосходно и записал в актив ещё один «сухарь». Примечательно, что в текущем сезоне чемпионата России «быки» пропустили лишь три мяча.

В последних пяти встречах РПЛ чёрно-зелёные набрали 11 очков. Они выиграли у «Спартака» (2:0), «Урала» (2:0) и «Рубина» (2:0), а матчи с «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (1:1) завершили вничью. Таким образом, «быки» за пять игр пропустили только один мяч, и все встречи завершились с тоталом меньше 2.5 мяча.

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в РПЛ — это Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Каждый забил по четыре мяча и сделал по два ассиста. Несколько напрягает болельщиков чёрно-зелёных пауза, которую взял полузащитник сборной Армении. Дело в том, что последний раз Эдуард забивал «Спартаку» в 7-м туре РПЛ, после чего затих.

Кроме того, неожиданно поползли слухи об интересе красно-белых к главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу. На пресс-конференции сербскому специалисту задали вопрос о возможном переходе в «Спартак», но тот ушёл от прямого ответа, отказавшись от комментариев.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин давно привык, что его имя часто упоминают в свете возможного возвращения на место главного тренера «гладиаторов». Но президент жёлто-синих не намерен отпускать специалиста в другой клуб, поскольку полностью доволен его работой и к нему высок кредит доверия.

Тем не менее поддержку руководства Карпину нужно срочно оправдывать. Пока получается откровенно плохо — в последних пяти матчах чемпионата России жёлто-синие набрали только три очка. «Ростов» проиграл «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2), а встречи с «Балтикой» (2:2), ЦСКА (3:3) и «Уралом» (2:2) завершил вничью.

Лучшая защита лиги встретится со своей полной противоположностью. Подопечные Карпина пропустили 11 мячей в последних пяти матчах с учётом всех соревнований, а чёрно-зелёные за аналогичный отрезок пропустили лишь два гола. Рекомендуем рассмотреть ставку на сухую победу «Краснодара» за коэффициент 2.57.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 7 октября 2023 года

Владимиру Ивичу удалось построить в обороне настоящую крепость. Только три мяча за 10 туров РПЛ пропустили «быки», при этом выиграли четыре из пяти матчей на домашней арене в чемпионате России. Хотя «Ростов» забил в каждой из последних семи встреч с учётом всех соревнований, но столь надёжную оборону ему ещё преодолевать не приходилось. Предлагаем поставить на сухую победу «Краснодара» за 2.57.

Ставка: победа «Краснодар» всухую за 2.57.