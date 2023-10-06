«Дженоа» — «Милан». Стыдно не забивать, когда есть Леау, Жиру и Пулишич

7 октября состоится матч 8-го тура Серии А «Дженоа» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.98. Шансы «грифонов» оценили в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Милан» 7 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Дженоа» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют «грифоны», сыграет коэффициент 1.50. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан» (07.10.2023)

После напряжённых матчей в еврокубках возвращаемся на внутреннюю арену. 7 октября 2023 года на стадионе «Луиджи Феррарис» пройдёт встреча между «Дженоа» и «Миланом». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Продолжат ли «дьяволы» борьбу за чемпионство или сойдут с дистанции?

«Грифоны» неубедительно стартовали в новом сезоне и находятся на 14-м месте в турнирной таблице, в пяти очках от зоны вылета. Пока клуб одержал в этом сезоне только две победы. Ему удалось обыграть «Лацио» со счётом 1:0 и разгромить «Рому» — 4:1. Говорит это о том, что «Дженоа» способен на подвиги, или о том, что ему удобно играть с римскими клубами, – покажет время.

Дважды клуб сыграл вничью – с «Наполи» (2:2) и «Удинезе» (2:2). В целом у команды отличный атакующий потенциал, она даёт отпор топовым соперникам. Стоит обратить внимание на домашние выступления «Дженоа». Во всех четырёх встречах с учётом всех соревнований на поле «грифонов» забивалось не менее четырёх мячей.

«Милан» выдал отличный старт и постарается поддерживать эту форму. Команда занимает второе место в таблице Серии А, имея одинаковое количество очков с «Интером», но уступая ему по дополнительным показателям. Единственное поражение «дьяволы» потерпели как раз от своего извечного соперника – со счётом 1:5.

Правда, Пиоли недолго переживал из-за этого результата и вместе со своими подопечными выиграл три следующие встречи в Серии А. Обыграть миланцам удалось «Верону» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0). Также «Милан» провёл два матча в Лиге чемпионов – с «Ньюкаслом» и «Боруссией» Дортмунд. Обе игры завершились в нулевую ничью.

Интересно, как изменилась игра «дьяволов» после разгромного поражения «Интеру». Они стали увереннее действовать в обороне, убрав на второй план свою атаку, в которой хватает классных исполнителей. Подводя итог, отметим, что в последних пяти матчах «Милан» пропустил всего один мяч. Он был лучше «Ньюкасла» и дал достойный отпор «Боруссии» в ЛЧ, но жаль, что не смог реализовать свои моменты.

Если Пиоли решил проблемы с обороной, то теперь обнаружились трудности с атакой. Несмотря на большое количество исполнителей, клубу не удалось прорвать не самую крепкую оборону «шмелей». После игры Рафаэл Леау высказался, что «Милан» должен был побеждать. Не остался в стороне и тренер клуба. Он отметил, что об отсутствии голов в ЛЧ стоит задуматься и сделать выводы.

Сыграть в нулевую ничью с «Дженоа», кажется, нереально. Команда дома агрессивно действует в атаке, практически не оглядывается назад и пытается выиграть за счёт активных действий в нападении. По-прежнему не забил ни одного гола Руслан Малиновский, которого пригласил владелец «грифонов», потому что был воодушевлён воспоминаниями о его игре в Серии А. Это отличная встреча, чтобы решить задачи с реализацией. Предлагаем ставку на то, что «Милан» забьёт больше 1.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Дженоа» — «Милан» 7 октября 2023 года

«Дьяволы» демонстрируют впечатляющую игру, проводят классный отрезок сезона, не проигрывая в пяти встречах подряд. Пиоли и сами футболисты «Милана» недовольны последней нулевой ничьей в игре с «Боруссией». Тренер рассказал, что будет думать над улучшением реализации моментов. Матч с «грифонами», которые дома очень агрессивны в нападении, лучший момент для того, чтобы утолить голод.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.10.