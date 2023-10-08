«Тюмень» — «Торпедо». Горлову нужно дать время

9 октября состоится матч 13-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Торпедо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Успех тюменцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» 9 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» (09.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 9 октября состоятся две встречи 13-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Геолог» померяются силами местная «Тюмень» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В прошлом сезоне «Тюмень» выступала во Второй лиге. Сейчас же она является одним из главных претендентов на выход в РПЛ. Клуб из одноимённого города располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего махачкалинского «Динамо» составляет пять очков.

В 12 матчах в Первой лиге подопечные Игоря Меньщикова уступили только «СКА-Хабаровск» (0:2), «КАМАЗу» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2). Причём два из трёх поражений они потерпели на выезде. Также «Тюмень» четыре раза сыграла вничью, в том числе с махачкалинским «Динамо» (0:0).

В чём же кроется секрет успешности сильно ограниченной в ресурсах команды? Главный виновник успеха — Меньщиков. Когда-то выступавший в качестве футболиста за «Ротор» наставник поставил «Тюмени» отменную игру в нападении. В 12 матчах в Первой лиге она забила целых 18 мячей. Больше только у «Родины», но она и пропускает чаще.

Меньщикову не потребовалось много времени для того, чтобы адаптировать «Тюмень» к ритму Первой лиги. Если в прошлом сезоне её игра в атаке строилась преимущественно на Антоне Кобялко, то в текущем розыгрыше 37-летний нападающий отметился лишь одним забитым мячом. Чаще всего он появлялся на поле в концовке.

Результат делает перспективная молодёжь. Причём забивает не кто-то один, а понемногу вся команда. В топ-20 Первой лиги по системе «гол+пас» нет ни одного футболиста «Тюмени». Это многое говорит о культуре её комбинационного футбола. Сдаётся, «Торпедо» в предстоящем матче ждут большие неприятности.

На данный момент автозаводцы располагаются лишь на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. В 12 встречах они одержали только пять побед и два раза сыграли вничью. За этот период времени чёрно-белые забили 12 мячей, в то время как пропустили 13.

Из-за неудовлетворительных результатов последовала смена главного тренера. Испанский специалист Жозеп Клотет был отправлен в отставку. К матчу с «Тюменью» будет готовить «Торпедо» бывший наставник «Пари НН» Артём Горлов. Удастся ли ему взбодрить автозаводцев? Есть сомнения.

Во всех четырёх матчах под руководством Горлова «Пари НН» потерпел поражения. Одно из них, правда, техническое — как раз с «Торпедо». Так или иначе, данные результаты свидетельствуют о том, что наставник не обладает способностью встряхивать команду и в сжатые сроки устранять проблемы.

С трудом верится, что Горлову за столь короткий период времени удастся что-либо изменить в психологии и игре чёрно-белых. На то, чтобы устранить всё негативное, что оставил после себя Клотет, наверняка потребуется немало времени. Испанец отстранял игроков даже просто за улыбку.

Поставить на то, что подопечные Игоря Меньщикова не проиграют в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Только в 1 из 12 матчей с участием «Тюмени» в этом сезоне количество забитых мячей не достигло отметки в два — в игре с махачкалинским «Динамо».

С результативностью у «Тюмени» всё великолепно, но и пропускает она нередко. В 12 матчах подопечные Меньщикова пропустили 13 мячей. С другой стороны, бóльшая их часть была забита на выезде. Дома команда из одноимённого города пропустила только пять голов, а забила 11.

Поддержка домашнего стадиона даст «Тюмени» солидное преимущество. «Торпедо» в пяти встречах в текущем розыгрыше Первой лиги на выезде одержало только одну победу и один раз сыграло вничью. За этот период времени автозаводцы забили только три мяча, в то время как пропустили семь.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Тюмень» — «Торпедо» 9 октября 2023 года

«Тюмень» пребывает на подъёме и стремительно прогрессирует под руководством Меньщикова. Она много забивает, но и нередко пропускает сама. Главное — есть результат. Команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице и питается за счёт этого дополнительной мотивацией. Вряд ли она уступит на домашнем стадионе испытывающему большие проблемы с выездами «Торпедо». Крайне маловероятно, что увольнение тренера моментально начнёт приносить плоды автозаводцам. На расхлёбывание заваренной Клотетом каши Горлову нужно время.

Ставка: «Тюмень» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.23.