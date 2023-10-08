«Химки» — «Алания». Талалаев и Василенко идут по пятам за Бердыевым

9 октября состоится матч 13-го тура Первой лиги «Химки» — «Алания». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.45. Успех владикавказцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Химки» — «Алания» 9 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Химки» — «Алания» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Первой лиги «Химки» — «Алания» (09.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 9 октября состоятся две встречи 13-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Арена Химки» померяются силами «Химки» и «Алания». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Назначение экс-наставника «Ахмата» Андрея Талалаева на должность главного тренера пошло «Химкам» на пользу. Они расположились на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от лидирующего махачкалинского «Динамо» составляет четыре очка.

В 12 встречах в Первой лиге красно-чёрные потерпели четыре поражения. Два из них — в самом начале сезона. Кроме того, в трёх из четырёх игр химчане уступили на выезде. Также они сыграли вничью с «Волгарём» (0:0) и «Кубанью» (1:1). За этот период времени забили 15 мячей, а пропустили 12.

Постепенно Талалаев модернизирует игру подопечных на выезде. В матче последнего тура они в гостях победили крепкий «Акрон» (2:0). В послематчевом интервью специалист признался, что ради достижения результата ему пришлось пожертвовать зрелищностью.

Многие критикуют Талалаева за рисунок футбола и другие хромающие компоненты игры «Химок», но главное — есть результат. Конечно, не в последнюю очередь это связано с хорошим подбором футболистов. Однако не факт, что при другом тренере команда также шла бы на третьем месте и претендовала на возвращение в РПЛ.

У «Алании» дела идут на порядок лучше, чем у «Химок». Ещё с конца прошлого сезона она пребывает на подъёме и уверенно идёт в верхней части турнирной таблицы. Всё благодаря чуткому руководству Олега Василенко. Он вывел красно-жёлтых на совсем иной эмоциональный и качественный уровень.

Даже несмотря на известия о недопуске до стыковых матчей в конце прошлого сезона, команда из Владикавказа не потеряла мотивацию и продолжила побеждать всех подряд. Она располагается на втором месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели.

В 12 встречах в текущем розыгрыше Первой лиги красно-жёлтые потерпели только два поражения и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 14 мячей, а пропустили девять. Примечательно, что в четырёх из пяти игр потеряли очки подопечные Василенко на выезде.

Причём владикавказцы в этих четырёх матчах местами смотрелись предпочтительнее соперников. Во всех случаях они выиграли по владению мячом и создали больше опасных атак. В некоторых из этих встреч «Алания» даже нанесла больше ударов в створ, чем соперники.

Подвели подопечных Василенко реализация и нехватка крепости в защите. Шесть из девяти мячей были пропущены на выезде. Также красно-жёлтые вылетели из Кубка России, проиграв в гостях «Ротору» (0:1). Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» за коэффициент 1.90.

У обеих команд хорошо функционирует нападение. На двоих они забили в 12 матчах в Первой лиге 29 мячей, а пропустили 21. Конечно, ощутимое преимущество химчанам даст то, что встреча состоится на домашнем стадионе. Поддержка родных трибун придаст им дополнительный заряд энергии.

Тем не менее списывать со счетов владикавказцев, на наш взгляд, не стоит. В прошлом сезоне они выступали на выезде не намного хуже, чем дома. Думается, в ближайшем будущем Василенко отладит выездной фактор и в полной мере включится в чемпионскую гонку с махачкалинским «Динамо».

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Химки» — «Алания» 9 октября 2023 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Полагаем, химчане на домашнем стадионе сумеют забить как минимум один гол «Алании». Однако и владикавказцы наверняка найдут чем ответить. Как-никак у них есть дополнительная мотивация в виде борьбы за первое место с махачкалинским «Динамо». Пропускают красно-чёрные нередко, так что ждём забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.