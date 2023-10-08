«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Артета не справится с командой Гвардиолы

Будет ли победа для «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» или Пеп Гвардиола потеряет очки?

8 октября состоится матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 2.48. В случае если победит «Арсенал», сыграет коэффициент 2.95. На ничью можно сделать ставку за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (08.10.2023)

«Арсенал» дышит в спину «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. На сегодняшний день команда имеет 17 очков и занимает третье место, от первенства в турнирной таблице АПЛ отделяет канониров одно очко. Не будем забывать и то, что команда Артеты смогла отобрать у «горожан» Суперкубок Англии. Небольшой, но всё-таки удар по самолюбию Пепа Гвардиолы.

В последнем своём матче в АПЛ «Арсенал» разгромил «Борнмут» — 4:0. А вот в Лиге чемпионов случился конфуз — поражение от «Ланса» 1:2. Более того, в этом матче получил травму Букайо Сака. Он точно пропустит матч с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» оступился в последнем туре АПЛ, уступив «Вулверхэмптону» 1:2. Это поражение стало первым в чемпионате для команды Гвардиолы. Реабилитироваться удалось в Лиге чемпионов — выездная победа над «Лейпцигом» (3:1) показала, что у «Сити» всё в порядке. При этом команда продолжает играть без Кевина Де Брёйне, а ещё придётся обходиться без одного из ключевых исполнителей — Родри. Испанский опорник получил красную карточку и пропустит игру с «Арсеналом».

Несмотря на поражение в матче за Суперкубок, мы помним, что «Арсенал» спасся на последних секундах встречи. В целом же игра шла под диктовку «горожан». Если рассматривать основное время, то стоит отметить, что «Сити» не проигрывал «Арсеналу» в последних пяти очных встречах. И в каждой игре команда Гвардиолы забивала.

Даже с проблемами в составе подопечные Гвардиолы — фаворит. В лобовую победу лезть не будем, предлагаем подстраховаться и сделать ставку на победу «горожан» с нулевой форой. Поставить на такой исход можно за 1.79 по линии Winline.

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Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.79.

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