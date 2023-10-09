«Адмирал» – «Ак Барс». Александр Радулов завёлся!

Долгое время ветеран не мог забить, а теперь его не остановить.

10 октября состоится матч КХЛ «Адмирал» – «Ак Барс». Начало игры — в 12:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Шансы владивостокцев оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Адмирал» – «Ак Барс» 10 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Адмирал» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Ак Барс» (10.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

На 10 октября 2023 года запланированы только три встречи регулярного сезона КХЛ. В одной из них «Адмирал» на «Фетисов-Арене» будет принимать «Ак Барс». Стартовое вбрасывание будет произведено в 12:30 мск. Это будет второй очный матч подряд. На днях казанцы на выезде обыграли «моряков» со счётом 2:1.

Подопечные Леонида Тамбиева располагаются на 10-й строчке в Восточной конференции. До зоны плей-офф им не хватает как минимум четырёх очков. За 14 игр текущего сезона «Адмирал» победил всего пять раз. Три матча были выиграны на домашней арене. Команде явно не хватает стабильности.

«Моряки» только один раз довели серию до двух побед подряд в этом розыгрыше. Случилось это совсем недавно. Подопечные Тамбиева потерпели поражение от «Автомобилиста» ( 1:3), после чего исправились, обыграв «Ладу» (2:1 ОТ). Клубу повезло, что он провёл ещё одну встречу с тольяттинцами, вновь выиграв — со счётом 3:2. Интересно, что победная шайба была заброшена почти за три минуты до финальной сирены в большинстве.

В последнем матче «моряки» уступили «Ак Барсу» — 1:2. Оба гола были пропущены в первом периоде, а единственную шайбу забросил перед концовкой встречи Корбит, реализовав численное преимущество. По статистике, клуб из Владивостока выглядел в несколько раз лучше. Он совершил 47 бросков по воротам, при 21 у казанцев. Вот только реализация подвела.

Благодаря этой победе «снежные барсы» продолжают держаться в верхушке турнирной таблицы Восточной конференции. Они занимают третью строчку, набрав 21 очко. До лидера не хватает всего двух очков, но, в отличие от «Металлурга», у казанцев есть две встречи в запасе.

В целом «Ак Барс» выглядит стабильным и только один раз в этом сезоне проиграл два матча подряд. Было это относительно недавно, когда подопечные Билялетдинова уступили минскому «Динамо» (2:3) и «Торпедо» (1:2 ОТ). После этого казанцы разгромили «Амур» (5:1), но уже в следующей игре потерпели поражение от «Северстали» (1:4).

Недавно прервал свою 11-матчевую безголевую серию Радулов. Он помог обыграть «Авангард» (5:4 ОТ) в тяжелейшем матче. Победную шайбу в овертайме забросил как раз Александр, сделав дубль. Артём Лукоянов после игры сказал, что «пахан вернулся и сразу выиграли». В свою очередь, Билялетдинов отметил, что переживал из-за Радулова и его серии.

Автором второго гола в ворота «Адмирала» в последней встрече вновь стал Радулов. Кажется, теперь дела у команды пойдут намного лучше. Чего не скажешь про «моряков», у которых нет поводов для радости. «Ак Барс» опять выиграет, но не стоит ждать большого количества голов. Возможно, исход встречи решится в овертайме или по буллитам. Ставка на то, что казанцы не проиграют, и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02 выглядит вполне оправданной.

Прогноз и ставки на матч «Адмирал» – «Ак Барс» 10 октября 2023 года

Когда капитан «Ак Барса» в ударе и забивает, то дела налаживаются у всей команды. Остановить Радулова не в силах «Адмирал» и его вязкая оборона. Возможно, «морякам» удастся дотерпеть до ничьей в основное время, но не будем забывать, как много атак они провели в последнем очном матче. Это наверняка их вымотало как физически, так и психологически. Предлагаем ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет, и тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.