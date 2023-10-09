«Салават Юлаев» – «Автомобилист». Неудачи преследуют Козлова

10 октября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» 10 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.75. На победу уфимцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.78. Ставки на победу в матче екатеринбуржцев идут за 2.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист» (10.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Следить за регулярным сезоном КХЛ становится всё интереснее, а 10 октября 2023 года нас ждут три встречи. В одной из них на «Уфа-Арене» пройдёт матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Первое вбрасывание будет произведено в 17:00 мск.

Екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на три очка. Команда очень надёжно действует в обороне, пропустив всего 26 шайб в 16 играх – меньше остальных на Востоке. Чаще всего тренер задействует на воротах Евгения Аликина. На его счету в текущем сезоне семь побед и три поражения.

«Автомобилист» выиграл четыре последние встречи и готов продлить эту серию. Сначала он обыграл «Адмирал» (3:1) и «Амур» (2:1 Б) на домашней арене, а на выезде выиграл у «Сибири» (4:0) и «Нефтехимика» (3:2 ОТ). В последней встрече с нижнекамцами две из трёх шайб были заброшены в большинстве, в том числе победная в овертайме.

«Салават Юлаев» медленно набирает очки и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. За 15 встреч команда побеждала восемь раз. Семь из матчей были выиграны в основное время. В текущем сезоне уфимцы только раз довели дело до овертайма – с «Торпедо» (1:0 ОТ).

Однако у команды нет стабильности. Только почувствовав вкус победы, подопечные Козлова тут же терпят поражение. Недавно клуб выиграл у «Трактора» с разгромным счётом 4:0. Правда, уже в следующем матче уступил «Металлургу» — 3:6. Долго ждать, чтобы взять реванш, уфимцам не пришлось. Уже через два дня они вновь встретились с магнитогорцами.

На этот раз подопечные Козлова подошли к игре более ответственно и разгромили «Магнитку» со счётом 6:2. Данил Башкиров был на высоте и оформил хет-трик. Последний гол он забил в меньшинстве в пустые ворота. Пропустили «зелёные» две шайбы только потому, что потеряли концентрацию в концовке матча. «Лисы» забили после 54-й минуты оба гола.

Козлов остался доволен результатом. Он похвалил своих подопечных за агрессивную и командную игру в атаке. По словам главного тренера, благодаря активным действиям в нападении удалось достичь подобного результата. С этим не поспоришь. Он также добавил, что из-за поражения в предыдущей игре уфимцы вышли на лёд вдвойне мотивированными.

Пока «Автомобилист» превосходит «Салават Юлаев» во всех компонентах. Он уверенно отрабатывает на контратаках, умело действует в обороне, мало пропуская, а также находится на серии из четырёх побед. Подопечные Козлова пока ищут себя, нащупывают ту игру, за счёт которой смогут подняться в турнирной таблице. Ставки на победу гостей в матче принимают за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» 10 октября 2023 года

Уфимцы выступают с переменным успехом, им не хватает стабильности, а также спортивной злости. Мотивация на запредельном уровне помогла им взять реванш у «Металлурга», но «лисы» предпочитают атакующий футбол. Вскрыть защиту плотного «Автомобилиста» будет гораздо сложнее. Подопечные Никитина очень хорошо обороняются, победили в четырёх играх подряд и вообще готовы навязать борьбу «Магнитке» за первое место. Гости смогут выиграть, пусть даже за пределами основного времени.

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.05.