Россия — Камерун. Головин и Кузяев проверят вратаря «МЮ» на прочность

Первый серьёзный матч подопечных Карпина за полтора года. Африканцы не простят ошибок!

Сборной России в октябре предстоит сыграть товарищеские матчи с Камеруном и Кенией. 12 октября Валерий Карпин наконец-то сможет проверить своих подопечных в игре с сильным соперником — «неукротимые львы» участвовали в ЧМ-2022. Порадуют ли россияне болельщиков красивой игрой и победой?

Россия — Камерун: во сколько начало, где пройдёт

Товарищеский матч России и Камеруна пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Камерун в прямом эфире

Трансляцию матча Россия — Камерун в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».

Заявка сборной Камеруна на матч с Россией

Сборная Камеруна входит в число сильнейших команд Африки. «Неукротимые львы» выиграли золото Олимпиады-2000 в Сиднее и пять раз становились обладателями Кубка африканских наций.

Главный тренер Ригобер Сонг вызвал на игру с Россией 24 футболиста, среди которых мировые звёзды. Судя по заявке, тренерский штаб камерунцев может задействовать в матче вратаря Андре Онана из «Манчестер Юнайтед», форварда Эрика Шупо-Мотинга из «Баварии», и нашлось место в составе для Муми Нгамалё из московского «Динамо».

Голкипер после перехода из «Интера» в «МЮ» не может обрести стабильность. Андре довольно часто ошибается в простых ситуациях, хотя обладает талантом и отличной техникой. В минувшем сезоне главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги часто использовал умение Онана играть в пас для преодоления прессинга соперника, но наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг пока не может подобрать для камерунца оптимальную роль.

Заслуживает внимания и футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство. Он долгое время провёл в России, сформировавшись как игрок, и не скрывал, что мечтает об участии в матче «неукротимых львов» и россиян. Теперь Гаэль рассказал на странице в социальной сети, что будет счастлив выйти на поле «ВТБ Арены».

Кто сыграет за Россию в матче с Камеруном

Валерий Карпин пригласил на сборы практически всех сильнейших на данный момент игроков. Из наших легионеров, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов, в этот раз не вызван только Арсен Захарян. Главный тренер рассказал, что у футболиста пока нет достаточной игровой практики, поскольку он пропустил из-за болезни несколько встреч «Реала Сосьедад».

Зато в отличной форме Александр Головин. Атакующий полузащитник «Монако» за семь матчей забил два гола и оформил результативную передачу. Он стабильно выходит в стартовом составе монегасков и выполняет на поле большой объём работы.

Также в чемпионате Франции хорошо проявил себя Далер Кузяев. 30-летний полузащитник «Гавра» стал важным игроком в тактической схеме «небесных». Россиянин провёл за клуб семь матчей и записал в актив два забитых мяча. Пригласил Карпин даже Алексея Миранчука.

Есть в игре и интрига — матч сборных России и Камеруна станет особенным для Фомина и Нгамалё. Они вместе выступают за «Динамо», но в этот день на своём поле сыграют за разные команды.

Коэффициенты букмекеров на встречу Россия — Камерун, кто фаворит

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.32. Успех Камеруна оценивается в 3.28. На ничью дают коэффициент 3.29.

Букмекеры считают, что игра Россия — Камерун не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют россияне, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

На кого ставить?

Давно сборная России не играла с сильным соперником на домашней арене. Это мотивирует подопечных Валерия Карпина на активные атакующие действия. Да и в составе «неукротимых львов» много сильных футболистов в линии нападения. В открытой игре, вполне вероятно, забьёт каждая команда.

На тренера России посыпалось много критики, и она вполне оправданна. Команда перестала играть, Карпин продолжает говорить о том, что знает имена не всех футболистов сборной, и ставит эксперименты. В период, когда команда не может участвовать в международных матчах, хочется посмотреть на красивый футбол, но Валерий Георгиевич не может предложить этого. В этот раз он постарается исправиться.

Ставка: обе забьют за 1.98.