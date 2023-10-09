Португальцы разогнали атаку до максимума. Французам и англичанам за ними не успеть.

Роналду обойдёт Мбаппе и Кейна в отборе на Евро-2024! Какая сборная забьёт больше?

Продолжается квалификация на Евро-2024. Есть группы, где уже определился фаворит на выход в финальную стадию, а в некоторых борьба будет идти до финального свистка арбитра в последнем туре.

Кроме вопроса об участниках Евро-2024, есть интрига в заочном споре самых результативных сборных. Какая национальная команда больше всех забьёт в квалификации?

Португальцам помог Люксембург

В списке фаворитов на звание самой результативной сборной португальцы занимают первое место. У Криштиану Роналду и его партнёров действительно отличные шансы забить больше всех в отборе.

Подопечные Роберто Мартинеса выиграли все шесть встреч в квалификации и забили 24 мяча. Но тут есть один нюанс — Люксембург за два матча пропустил от Португалии 15 голов! На оставшиеся игры с Боснией и Герцеговиной (3:0), Лихтенштейном (4:0), Словакией (1:0) и Исландией (1:0) пришлось лишь девять мячей.

Тем не менее у португальцев отличные шансы пополнить копилку голов. Им осталось провести в квалификации Евро-2024 четыре встречи. Дома они сыграют со Словакией и Исландией, а на выезде – с боснийцами и Лихтенштейном. При средней результативности в четыре гола за игру весьма вероятно, что «команда избранных» закончит отборочный турнир с показателем в 40 забитых мячей! Поставить, что они забьют больше всех в отборе ЧЕ-2024, можно за 1.50.

Кейну будет сложно со Спаллетти

Сборная Англии провела в отборочном турнире Евро-2024 пять матчей и забила 16 мячей, из которых семь пришлись на игру с Северной Македонией (7:0). Остальные участники группы действовали в обороне более надёжно. Украина пропустила от англичан три мяча, Италия — два, а люксембуржцы — четыре.

«Трём львам» осталось провести в квалификации Евро-2024 три встречи: с Италией и Люксембургом дома, а с Северной Македонией – на выезде. Во встрече со «Скуадра адзурра» англичане вряд ли сумеют обыграть подопечных Лучано Спаллетти с крупным счётом.

В играх с македонцами, которые будут предельно мотивированы после поражения (0:7) на «Олд Траффорд» и с люксембуржцами, Гарри Кейну и его партнёрам будет сложно обогнать португальцев. Коэффициент на этот исход — 4.40.

Испанию ждут проблемы

Испанцы, в отличие от португальцев и англичан, находятся на втором месте в группе А. «Красная фурия» провела четыре встречи: победила Норвегию (3:0), Грузию (7:1) и Кипр (6:0), а уступила Шотландии (0:2). Команда забила 16 мячей, но они распределились неравномерно. 13 голов пришлись на игры с Грузией и Кипром. Стоит признать результат аномальным — эти команды не являются безнадёжными аутсайдерами вроде Лихтенштейна.

Шансы сборной Испании стать самой результативной командой квалификации Евро-2024 оцениваются коэффициентом 4.40. Ей предстоит сыграть с Шотландией и Грузией дома, а матчи с Норвегией и Кипром пройдут в гостях.

Мбаппе без шансов

Замыкают пятёрку претендентов сборные Швейцарии и Франции. «Крестоносцы» забили 17 мячей за шесть матчей. Они действуют в атакующем стиле, создавая в каждой встрече много голевых моментов. Но в группе I нет команд с откровенно слабой защитой. Даже у аутсайдера Андорры всего 10 пропущенных мячей. Поэтому швейцарцам будет сложно догнать португальцев.

У сборной Франции принципиально иная ситуация. Дидье Дешам построил сбалансированную команду, которой свойственна строгая игра в обороне. «Трёхцветные» выиграли все пять матчей в квалификации с общим счётом 11:0. Вряд ли они пересмотрят тактическую схему в сторону более открытой.

На что ставить?

У англичан сложный календарь на финише квалификации. Испанцы явно перевыполнили норму по забитым мячам в играх с Грузией и Кипром. Остаются португальцы, ведомые максимально мотивированным Криштиану Роналду. У них уже 24 забитых мяча и игра с Лихтенштейном, в которой подопечные Роберто Мартинеса могут записать в актив не менее четырёх голов.

Ставка: Португалия станет самой результативной сборной квалификации Евро-2024 за 1.50.