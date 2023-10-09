«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Никита Кучеров начнёт сезон как полагается

Россиянин здорово напугал Купера на сборах, но всё обошлось. Теперь надо добыть первую победу.

11 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 11 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» (11.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 00:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартует новый регулярный сезон НХЛ. 11 октября состоится матч открытия, в котором на стадионе «Амали-Арена» в Тампе местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нэшвилл Предаторз». Первое вбрасывание запланировано на 0:30 мск.

По итогам минувшего сезона «Тампа-Бэй» финишировала на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако в плей-офф преуспеть не удалось. Победители двух из четырёх последних розыгрышей Кубка Стэнли вылетели, уступив в первом же раунде «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2-4.

Руководство «молний» не стало прибегать к глобальным изменениям. Оно сохранило Джона Купера и бóльшую часть основообразующего костяка, а также неплохо усилило состав. Присоединились к «Тампа-Бэй» Юнас Юханссон, Люк Гленденинг, Тайлер Мотт, Кэлвин де Хаан и ещё несколько перспективных хоккеистов.

Сборы обновлённые «Лайтнинг» провели отменно. В семи товарищеских матчах они уступили только «Каролине» (2:5) и «Флориде» (3:6). В овертайме подопечные Купера победили как раз «Нэшвилл» (2:1 ОТ). В основное время они обыграли «Каролину» (4:0), «Нэшвилл» (5:4) и дважды «Флориду» (2:0 и 4:2).

К сожалению, к предстоящему матчу «Тампа-Бэй» подходит с, мягко говоря, неприятной кадровой потерей. Угодил в лазарет и пропустит два месяца регулярки Андрей Василевский. Голкипер перенёс микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела спины. В прошлом сезоне он сыграл в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

Также сильно Купера напугал Никита Кучеров. В товарищеском матче с «Флоридой» он врезался в борт и получил повреждение. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Потеря вошедшего в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент россиянина была бы очень серьёзным ударом для клуба из Тампы. В 88 встречах в минувшем сезоне он набрал 119 (31+88) очков по системе «гол+пас».

«Нэшвилл» по итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ занял лишь 10-е место в турнирной таблице и остался без плей-офф. Руководство клуба приняло решение расстаться с Джоном Хайнсом, под руководством которого команда ни разу не пробиралась дальше первого раунда Кубка Стэнли.

Новым наставником «Предаторз» стал Эндрю Брюнетт, имеющий крайне скромный опыт. Ранее в качестве главного тренера он провёл лишь один сезон. Под руководством 50-летнего специалиста «Флорида» в позапрошлом сезоне добралась до 1/4 финала Кубка Стэнли, без шансов уступив как раз «Лайтнинг» — 0-4.

Также «Нэшвилл» нехило обновил состав. Из качественных приобретений стоит отметить подписание Райана О'Райлли, Густава Нюквиста и Самуэля Фагемо. Есть и те, кто не прижился. Приобретённый у «Монреаля» Денис Гурьянов был выставлен на драфт отказов, а Фёдор Свечков, Егор Афанасьев и Ярослав Аскаров были отправлены в фарм-клуб «хищников».

Предсезонный сбор подопечные Брюнетта провели, откровенно говоря, плохо. В шести товарищеских матчах они победили только «Каролину» (5:1), на домашнем стадионе. Помимо «Тампа-Бэй», уступили «Предаторз» дважды «Флориде» (0:5 и 2:5) и «Каролине» (1:4). За этот период времени они забросили только 13 шайб, а пропустили 22.

Поставить на победу «Тампа-Бэй» в грядущей игре по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Понятно, что это лишь первый матч сезона. Не все хоккеисты подойдут к нему в оптимальном тонусе. Тем не менее «Лайтнинг» выглядят явными фаворитами. Они выиграли в основное время 9 из 12 последних очных встреч в регулярке.

Кроме того, матч состоится на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. 25 из 41 встречи в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «молнии» выиграли в основное время. За этот период времени забросили 165 шайб, а пропустили только 108. Лучше них дома выступал только «Бостон».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 11 октября 2023 года

«Тампа-Бэй» лучше закончила прошлый сезон и продуктивнее провела сборы, чем «Нэшвилл». На домашнем стадионе она наверняка победит «Предаторз» в основное время. История очных встреч всецело на стороне «Лайтнинг». Брюнетт не выглядит тренером, который способен кардинально изменить игру «дикарей» в лучшую сторону. Во всяком случае, пока что.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.90.